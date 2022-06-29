通訊軟體太方便　Whoscall調查：年輕人「電話恐懼症」比例高

▲許多學生與應屆畢業生都認為接聽陌生來電很讓人恐懼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導



因為科技進步，文字訊息成為工作與生活中重要的溝通方式，但在職場中仍有許多需要使用電話聯繫的場合，包含電話面試、陌生開發以及採購詢價等。陌生來電辨識軟體Whoscall，針對全台9,386位受訪者發放問卷，發現有高達54%的學生族群針對「電話成了職場上必要的溝通管道，想躲都躲不掉」的職場情境感到「非常焦慮」以及「有點焦慮」。

此外，再進一步分析年資5年以內的職場菜鳥，對講電話感到恐懼的平均比例仍接近5成，但多數工作者能隨著資歷的累績，讓電話恐懼的比例下降17%。

在長期依賴文字訊息溝通的情況下，許多人對講電話的場合感到不自在、缺乏信心，甚至感到焦慮，也在無情中助長了電話恐懼症。Whoscal進一步剖析對講電話感到恐懼的受訪者，有44%受訪者認為主要原因為「講電話的反應時間短、怕講錯話」，其他包含「不確定自己在電話中的表現如何（39%）」、「不擅長和陌生人講電話（34%）」、「只要看到陌生號碼打來很不安（33%）」等因素皆超過3成。

Whoscall表示，不論引起電話恐懼的理由為何，多數人在進入職場後，會開始頻繁的透過電話聯繫工作與申請各類服務，因此也有越來越多不容錯過的重要電話，根據陌生號碼查詢次數統計，Whoscall一年平均為每位用戶辨識84通重要電話、40通推銷電話以及4通詐騙電話，說明日常生活中的商務重要電話頻率仍佔最高的比例。

調查也顯示，「宅配物流」在9,386位民眾票選中共獲2,416票（佔比達26％），榮登最不想錯過的電話種類、「求職面試電話」則以11票的些微之差落居第二，顯示多數人資仍主要透過電話與求職者進行面試邀約與聯繫，第三名的「業務機會」則是攸關業績與生計的關鍵。而其他不想錯過的電話也包含銀行、政府機關（戶政事務所、衛生局等）、訂位確認（餐廳、飯店等）、美食外送、醫院診所。除了上述票選出來的種類外，Whoscall也整理出兩種民眾自認相當重要的電話，包含「中獎通知電話」、「幼稚園報名電話」。