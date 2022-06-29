冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理認了：找人開假收據

▲立委余天的前國會助理黃麒儒，涉冒名向康和證券詐騙20萬元遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法委員余天的前國會助理黃麒儒，涉嫌在2021年間，以立委辦公室名義，向康和證券公司尋求餐費贊助50萬元，最後拿到20萬元後卻沒交回余天辦公室，余天得知遭冒名行騙，憤而提告；台北地檢署29日依詐欺罪起訴黃麒儒夫妻，以及協助開立假收據的角落咖啡負責人連美滿3人。

余天年輕時以翻唱日文歌《榕樹下》紅遍全台，近年轉戰政壇，2020年連任新北市三重區第十屆立委至今；黃麒儒號稱擁有東華大學經濟學博士，還是台大博士後研究員，曾在余天的國會辦公室擔任法案助理，現於網路媒體撰稿。

檢調查出，黃麒儒疑似在2021年間，因個人經濟狀況不佳，透過人脈向康和證券謊稱，余天辦理餐會的開銷很多，索討50萬元餐費贊助，康和總經理邱榮澄考量要與立委保持良好關係，報請董事長鄭大宇同意贊助20萬元，黃為了提供單據給康和核銷，向角落咖啡負責人連美滿的發票給康和當成憑證。

事後余天得知遭人冒名向康和索討捐贈，主動提告，檢察官在3月17日指揮調查局台北市調處展開搜索約談，黃麒儒和連美滿分別被依詐欺罪嫌、違反《商業會計法》遭諭令交保候傳，另外，黃的吳姓妻子也帶著女兒到案，經檢察官偵訊後請回。