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台積電遭控毀「寶山望族」祖墳風水　百年泥屋將毀成平地

鄭安孺（圖）指控台積電雇工在鄭家墓園鑽地探勘、破壞風水。

▲鄭安孺指控台積電雇工在鄭家墓園鑽地探勘、破壞風水。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電二奈米新廠擴廠獵地，竹科管理局選中新竹縣寶山鄉27萬坪土地，其中包含有178年歷史的鄭家墓園，徵收過程因3百多坪墓地被迫搬遷，但家屬希望原地保留，雙方鬧得不愉快，政府挨批與死人搶地，但台積電一個犯民俗大忌的動作，徹底把家屬惹火了。

鄭氏家族代表鄭安孺說，今年4、5月間，台積電私自雇工到鄭家墓園挖地探勘，她詳細檢視後，發現對方至少在3處地點釘鐵條、做記號，家族成員認為台積電此舉嚴重破壞風水，要求給個交代。

民俗專家廖大乙認為台積電挖掘動作已破壞風水。（廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙認為台積電挖掘動作已破壞風水。

對此，台積電解釋，他們委託的鑽探公司，是在「竹科管理局持有大多數持分的土地上」進行鑽孔作業，位置也在鄭家墓園龍柏區的範圍之外，施工前，鑽探公司曾與鄭家人聯繫，取得同意後才進行相關作業，後來，竹科管理局告知鄭家有人不同意，鑽探公司便停工、移除器具。

鄭家墓園擁有178年歷史，入口處還有日治時代的鳥居建築。

▲鄭家墓園擁有178年歷史，入口處還有日治時代的鳥居建築。

台積電指出，竹科管理局隨後與鄭家人溝通，對方再度同意龍柏區外可以鑽探，但是台積電後續未再施作。

台積電（圖）雇工到鄭家墓園鑽地探勘，遭控破壞風水。

▲台積電雇工到鄭家墓園鑽地探勘，遭控破壞風水。

命理專家廖大乙表示，根據風水學，墓園若被插入尖銳物品、做記號，會破壞地氣、靈氣，也會得罪葬在墓園內的亡者，靈安、人安，大家才能平安，此事若要圓滿，建議竹科管理局、台積電邀鄭家後代一起到祖墳前擲筊請示，若得3個「聖筊」同意，再進行後續遷葬。

台積電強調是在墓園範圍外鑽地下水觀測孔，目前已停工。（台積電提供）

▲台積電強調是在墓園範圍外鑽地下水觀測孔，目前已停工。

對於相關爭議，竹科管理局副局長陳淑珠告訴本刊，鄭家4萬5千坪土地已與政府達成協議、由政府取得，雖然鄭家後代希望保留3百多坪墓園，但墓園恰好位於廠房預定地中央，所以不太可能不遷。

擁有百年歷史的客家泥屋（圖）也將因台積電擴廠，被夷為平地。

▲擁有百年歷史的客家泥屋也將因台積電擴廠，被夷為平地。

陳淑珠指出，鄭家後代向新竹縣政府申請以古蹟、歷史建築、紀念建築等方式保留墓園，但今年5月底已遭駁回，「寶山二期籌設計畫」是中央核定的重大經濟建設，土地、都市計畫變更、環境影響評估有整套流程，土地取得部分，特別請2位地價估算師依市價核算，再取價高者與地主協議，另加發獎勵金，絕對合法、合理。

「寶山二期籌設計畫總面積27萬坪，地主共7百位，其中96％已經與政府達成協議。」陳淑珠強調，竹科管理局曾經多次召開公聽會，與土地、地上物所有權人、墓主一對一溝通協商，並從寬、從優認定，維護相關人最大利益，除非找不到地主、繼承人，或無法達成協議，才會進入徵收程序。另外，考量鄭家對地方歷史、經濟發展脈絡深具意義，目前規劃設立紀念碑表彰其貢獻。


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