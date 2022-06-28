台中死亡車禍！23歲騎士擦撞左轉貨車　倒地噴血送醫不治

彰化員林一隻年邁的黃金獵犬大熱天癱坐在路邊，下半身似乎是受到撞擊爬不起來，全身發出惡臭吸引路過民眾注意，向狗腳印幸福聯盟 TPKR通報。救援時才得知，這隻老阿金今年已經13歲，以放養的方式徘徊在「家」附近生活，長期的風吹雨淋讓狗狗身上的毛髮髒亂、感染皮膚病，還不時發出惡臭，這次意外被車撞導致牠無法行動。