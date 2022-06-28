台中死亡車禍！23歲騎士擦撞左轉貨車　倒地噴血送醫不治

▲台中死亡車禍，馮姓騎士送醫不治。（圖／翻攝爆料公社）
記者柯振中、白珈陽／台中報導
台中市大里區28日上午9點49分發生死亡車禍，62歲的劉姓大貨車駕駛沿著大明行駛，準備左轉時，與直行的騎乘機車的馮姓23歲馮姓騎士發生碰撞，導致馮姓騎士摔倒在地，送醫不治身亡。警方對劉姓駕駛進行酒測，確認酒測值為0，馮姓騎士則待院方抽血檢測，詳細案發原因仍在調查當中。
▼台中恐怖死亡車禍。（圖／翻攝爆料公社）
▲▼台中死亡車禍，重機騎士與大貨車發生碰撞，倒地送醫不治。（圖／民眾提供）
▲台中死亡車禍，馮姓騎士送醫不治。（圖／翻攝爆料公社）
記者柯振中、白珈陽／台中報導
台中市大里區28日上午9點49分發生死亡車禍，62歲的劉姓大貨車駕駛沿著大明行駛，準備左轉時，與直行的騎乘機車的馮姓23歲馮姓騎士發生碰撞，導致馮姓騎士摔倒在地，送醫不治身亡。警方對劉姓駕駛進行酒測，確認酒測值為0，馮姓騎士則待院方抽血檢測，詳細案發原因仍在調查當中。
▼台中恐怖死亡車禍。（圖／翻攝爆料公社）
▲▼台中死亡車禍，重機騎士與大貨車發生碰撞，倒地送醫不治。（圖／民眾提供）
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