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「摘金豪賞2000萬」勇士嗨爆　網嗆賠不起：保單怎沒那麼霸氣？

▲富邦勇士PLG冠軍2連霸。（圖／PLG提供）

▲富邦集團「二董」蔡明興（右4）大方允諾冠軍獎金將發出2000萬台幣。（圖／PLG提供）

網搜小組／劉維榛報導

截至21日，整體產險防疫理賠金額暴增到112億元，超過保費收入的3倍。由於富邦產險日前開先例退保，加上理賠龜速，讓網友氣炸賠不起。如今，台北富邦勇士在PLG職籃冠軍2連霸，富邦金董事長蔡明興豪給2000萬獎金，消息一出，讓網友無情開酸「賠不起防疫保單，但可以發獎金！」

台北富邦勇士27日在PLG職籃年度總冠軍賽第5戰，以108比104擊敗新竹街口攻城獅，以4勝1敗登上2021-22賽季年度總冠軍，也完成衛冕2連霸大業，親自到場觀戰的富邦金董事長蔡明興，當場也霸氣喊話表示，「總冠軍賽獎金將頒發新台幣2000萬元，當場讓球員興奮又吼又跳。」

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▲▼ 富邦防疫保單（圖／記者劉維榛攝）

▲富邦防疫保單。（圖／記者劉維榛攝）

對於2000萬獎金一口氣豪給，對比防疫保單開先例退保與理賠龜速的狀況，讓《ETtoday新聞雲》粉專一票網友酸爆，「如果保單也這麼霸氣就好了」、「發獎金很霸氣，啊保單咧？」、「理賠真的缺兩千萬」、「省了幾百億、防疫保單砍了一堆...很大器！雙贏」、「票房賺這麼多，保單理賠要阿莎力一點啊，可以加速一下嗎」、「然後保單堅持不續保，好好笑喔」、「我五月申請的隔離理賠，可以先幫忙一下嗎」、「還我保單可以嗎」。

其他粉專上，眾網友也無情嗆聲，「獎金：有！理賠：慢慢等吧」、「保單的錢也能一口氣下來嗎」、「賠不起防疫保單，但可以發獎金」、「保單怎麼沒那麼霸氣？」、「不是不賠，是不想賠，富可敵國」。

▲▼ 。（圖／翻攝ETtoday新聞雲粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝ETtoday新聞雲粉專）

▲網友刷一排氣炸。（圖／翻攝ETtoday新聞雲粉專）

富邦產險狂賠，也讓富邦金股價一路從80幾塊掉到50幾塊，面對股民質問「情何以堪？」蔡明興回應，未來風險管控要加強，但股票掉到50多塊，應該是跟整個股市有關，他分析是受到俄烏戰爭及通膨影響，幾乎股票都跌；但金融股將受惠利率上漲、利息收入增加，不過，現在局勢不管美、大陸、台灣股票都非常不穩定，他們會努力把本業做好，其他無法控制。

富邦產董事長陳伯燿則指出，富邦產是在109年4月第1家得到保險局核准，配合一般民眾需求，當年保費收入2億，去年年初疫倩還不錯，但5月升級成3級，民眾大量投保，總承保件數150萬件，到年底累計228萬9,000件，保費收入41億，全年賠4億多，不過去年確診率才0.1%，去年每月申請理賠才300到400件，今年5到6月因每天確診人數高達6到7萬人，申請理賠件數也跟著反轉。

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