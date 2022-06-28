電費凍漲6年今1次漲回本　民進黨挨酸：新台灣模式

▲經濟部決議電價調整。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

經濟部27日召開電價審議委員會，決議高壓及特高壓用電大戶調漲15％，但農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲；住宅用電1001度以上調漲9％；其餘民生用電則不調漲。國民黨立委鄭麗文仍批評，蔡政府執政6年、凍漲8次電價，卻在今天就把當時凍漲的通通拿回本，狠酸是「新台灣電費模式」。

在國際能源價格高漲下，經濟部拍板調整電價，平均漲幅達8.4%。經濟部次長林全能指出，此次調漲幅度低於前朝，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，為影響最小的電價方案。

鄭麗文質疑，民進黨早在審議前就一直不斷對外宣稱調整電費是合理且不得已的決定，分明就是在對百姓下一劑預防針！選前誇海口十年不漲，2012年的蔡政府就說過，這段時間以來，所有的物價全都上漲，尤其是油價和即將上漲的電價，對於一般人民，不論是有固定收入或平日收入不足的人民，都是很大的負擔，到了2018年兼任民進黨主席的總統蔡英文也說過，國民黨四處說會缺電、會漲電價，都是在唱衰台灣，如今卻在全國疫情最嚴峻的時候研議漲價，對老百姓無疑是雪上加霜。

鄭麗文說，上禮拜行政院長蘇貞昌還暗示電價漲定，說因為發電原料成本翻倍漲讓台電負擔非常重、說天然氣恐帶動台電漲價，但是今年3月14日的時候，經濟部長王美花才透露：新合約比俄羅斯便宜，真的看不懂，現在是行政院長說謊，還是經濟部長說謊？

鄭麗文指出，去年公投結果同意廢止核四時，政府不是宣稱電一定夠？絕對不會缺電？怎麼不暗示會漲電價？如今能源政策不在進度上，加上夏季到來，用電量大幅提升，常常一早就供電吃緊、備轉容量率更是亮黃燈，這些種種不就是在彰顯政策有誤？

鄭麗文說，經濟部口中發電原料成本翻倍，會不會有一部分就是因為核四的廢止需要列入台電損失，才造成台電沉重負擔？還有民進黨立委說，調整是合理且不得已的決策？蔡政府口中不得已的調漲電價，不就是錯誤能源政策所造成的嗎？這就是所謂的四個不同意漲價更有力？

鄭麗文認為，政府當時用反對油電雙漲來當作當時在野的政治訴求，如今執政 6 年、凍漲 8 次電價，卻在今天就把當時凍漲的通通拿回本？種種的今是昨非，也就證明了民進黨在野時一貫的手法，根本為了反對而反對，而不是真正為人民謀福祉。更別提如果當時高雄市長陳其邁不要叫台電樂捐8000萬改建動物園、民進黨不要獅子大開口索取台電的敦親睦鄰費用，台電現在還會虧損的那麼嚴重嗎？