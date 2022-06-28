花6位數標「9999車牌」遭冒用！收傳票才知出事了　警回應讓他氣炸

▲男子不斷收到罰單、傳票，才知道車牌遭到冒用，且好幾個月了都沒抓到人。（圖／翻攝爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

花了6位數標到車牌，卻遭到冒用！北部一名劉姓男子花了許多錢，標了一面尾數為「9999」的車牌，裝在自家的小跑車上，每年只行駛約200公里，卻不斷收到罰單、傳票，詢問警方得到的答案令他氣炸了，「監理站與警方都建議我換牌。」

這名男子在「爆料公社二社」指控，他標到這面車牌大約4年的時間，車牌裝在一輛自用小跑車上面，每年行駛大約200公里，平時還有一輛代步車，沒想到今年2月收到台南市警公共危險罪的傳票，以及雲林監理所的超速罰單，讓他相當困惑，打電話詢問才知道「車牌被冒用」。

男子的愛車平時放在停車場，車牌並沒有失竊，得知消息當天立刻南下做筆錄、完成報案，沒想到6月桃園市警方竟找上門，詢問他「6月初是否在雲林飆車」，一看照片才發現，竟然又是同一輛偽造車牌的車輛，近期也發現eTag不斷被扣款，開通會員後才知道，該輛冒用車不斷在台南與雲林間來回，使用偽造車牌行駛高速公路，導致他被扣款。

▲男子不斷收到罰單、傳票，連eTag都不斷被扣款。（圖／翻攝爆料公社）



男子相當無奈，困擾了很久，但警方與監理站建議「換牌」，讓他相當傻眼，當初花了6位數新台幣才標到的車牌，不是很想放棄，「畢竟我才是受害者。」

此外，男子的eTag也持續被扣款，儘管知道能夠申訴，但冒用的車主持續使用，還是會一直扣錢，且冒用至今已數個月，警方卻完全沒有下文，「紅單傳票都算我的？」

因此，男子希望熱心民眾能夠幫忙，若在路上看見英文字母B開頭、尾數為9999的喜美八代，請直接向警方報案，若提供線索順利逮到人，他也會給予重謝。

網友們看完傻眼的經歷，忍不住留言批評，「不抓偽造車牌叫你廢牌？那是鼓勵大家可以偽造還不用繳罰單嗎」、「你用正當手段花錢買此車牌號碼，卻因此牌被冒用，公務機關反而請你換牌？長知識了，不是車牌主的錯，卻算車牌主帳」、「1.高速公路扣款是車牌辨識扣款，這個跟遠通電收可以申訴；2.車牌是公文書，你不完整揭露，沒有鄉民能幫上你；3.這個偽造公文書是公訴罪，警察真要抓，查沿路監視器一定找得到。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完