成颱機率提高！這天恐明顯發展　全台轉雨時間曝

▲最新氣象局風場預報顯示圖，模擬周六熱帶系統動向。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，周四低壓帶內的熱帶擾動可能發展較明顯一點，周四、周五有成颱機率，周五起水氣明顯影響台灣。氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲系集模式模擬下半周南海有熱帶擾動發展，周六其發展成颱的機率調高至40%，周五至周日熱帶低壓或颱風外圍雲系移入，各地有局部短暫陣雨。

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（27日）、周二各地多雲到晴，花蓮、台東和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，並以山區和近山區平地為主，有局部大雨發生機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻說，周三、周四水氣再增多，東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區感受差不多、以午後雷陣雨天氣為主；周五到周日南方雲系北移，水氣滿明顯增多，東半部有局部短暫陣雨、雨勢較明顯，南部也有些降雨，這兩地區有局部大雨發生機率，而其他地區雲量也會增多。

至於近期是否可能有颱風生成，黃恩鴻分析，周二起巴士海峽到菲律賓會形成一個低壓帶，有擾動會慢慢發展，其中周四可能發展較明顯一點，周四、周五有成颱機率，至於系統發展的強度和位置還要再觀察，但周五起受其水氣影響機率滿大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬下半周南海有熱帶擾動發展，周六其機率最高值已提高到90%，發展成颱的機率亦同時調高至40%，幸好其位置已在廣東海面且向廣東前進，離台灣有一大段距離，較不具威脅；不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五至周日熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）外圍雲系移入、雲量增多，各地有局部短暫陣雨，花東及南部有明顯降雨的機率，模式仍持續調整中，應隨時注意最新資料。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬周六20時南海有擾動發展，機率達90%（下圖右），發展成颱機率亦調高至40%（下圖左）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

