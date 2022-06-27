有望「雙颱共舞」　最新路徑預測圖出爐！這2區雨最多

▲兩大熱帶系統持續發展中，圖為熱帶系統路徑預測。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

近日天氣炎熱有午後雷陣雨，台灣南邊海域正有熱帶擾動發展中，中央氣象局指出，下半週將有熱帶系統影響天氣，東部、南部降雨增加。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來可能會有兩個熱帶系統或颱風發展，不過目前路徑預測都離台灣較遠，帶來的雨水不會非常大量。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據最新的歐洲數值模式系集圖顯示，熱帶系統97Ｗ即將進入南海，預計會朝向廣東到海南島的方向前進，並帶動南海的西南季風。另菲律賓東南方還有另一個熱帶系統正在發展，預計往北移動，掠過台灣東部海面。兩大系統都與台灣距離較遠，帶來的雨水也會較少。

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▲明日有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員謝佩芸表示，明日白天溫度偏高，西半部高溫33到35度，東半部32到33度，花東縱谷、嘉南高屏地區局部有36度以上高溫，午後留意雷陣雨，各地山區、中南部及大台北部分平地都可能出現較大雨勢。

隨著東南風帶來的水氣增加，明日起花東、恆春半島降雨越來越明顯，且明日起太平洋高壓勢力東退，週三、四水氣增加，週五南邊的大低壓帶移動到台灣附近，東半部、南部降雨機率提高，其他地區天氣也比較不穩定，不穩定的天氣會持續到週末。

在台灣南邊的南海到菲律賓東方海面雲量及水氣較多，可能會有熱帶系統逐漸發展，未來幾天有望組織生成颱風等系統，不過仍需時間發展，預計下半週會受熱帶系統影響天氣。