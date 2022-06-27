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大陸 大陸焦點 特派現場

陸將掀5G血戰！　「電信老四」中國廣電搶上兆市場

▲▼ 。（圖／翻攝 微博 中國廣電、觀察猿、長三角之聲、搞機博士）

▲ 中國廣電新加入，成為大陸電信老四。（圖／翻攝 微博 長三角之聲）

記者任以芳／綜合報導

大陸一年通訊商機高達上兆，第四大營運商中國廣電三年前拿到5G牌照今（27日）正式面市。由於，前期錯過前一波5G用戶宣傳期，中國廣電即將推出超殺的優惠價，預料大陸其他三大電信業者一起加入5G價格戰，掀起廝殺潮。

據公開資料顯示，中國廣播電視網路有限公司（簡稱：中國廣電）是根據中共黨的十七屆六中全會「整合有線電視網絡，組建國家級廣播電視網絡公司」，經大陸國務院批復，由中央財政出資，於2014年5月28日正式掛牌成立的中央文化企業，註冊資本為508040萬元（單位：人民幣，同下）。中國廣電由廣電總局負責組建和代管；由財政部代表國務院履行出資人職責，財務關係在財政部單列；由廣電總局和工信部按照職責實行監管 。

2019年6月份，大陸工信部正式向中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。2019年12月份，工信部將「192」號段給予中國廣電。

綜合陸媒《證券日報》、《網易財經》等報導指出，中國廣電「192」號段今向民眾放號，正式加入5G用戶爭奪戰，原本「三足鼎立」的營運商被打破，隨著中國廣電加入，4家運營商逐步形成「四分天下」的格局。

▲▼ 。（圖／翻攝 微博 中國廣電、觀察猿、長三角之聲、搞機博士）

▲中國廣電將掀起大陸電信新一波價格戰。（圖／翻攝 微博 中國廣電）

《證券日報》報導指出，中國廣電是否是挑起價格戰的「鯰魚」？大陸電信行業分析師付亮表示，為了爭取用戶，中國廣電5G資費套餐會有一定力度的折扣，「甚至可能會把5G套餐門檻定得很低，例如推出10元低價套餐。」隨著第四大運營商入場，原有三大運營商的價格平衡客能出現鬆動。

報導也稱，通信運營商從業人士認為，短期來看，部分地區可能會出現局部價格戰。長期來看，通信運營商的套餐價格基本已經到了「地板價」，價格戰不具有意義。

據日前大陸工信部披露的數據顯示，截至5月末，三大運營商的移動電話用戶總數達16.6億戶，比上年末凈增1966萬戶。其中，5G移動電話用戶達4.28億戶，比上年末凈增7334萬戶，占移動電話用戶的25.8%，占比較上年末提高4.2%。

錯過三年發展期後，中國廣電今後將能夠爭取多少5G用戶？《銀河證券研報》認為，中國廣電有望在5G商用放號後迎來高速發展，實現5G業務用戶數量突破1000萬戶。

▼大陸未來主力是5G，中國廣電開始搶用戶。（圖／翻攝 微博 搞機博士）

▲▼ 。（圖／翻攝 微博 中國廣電、觀察猿、長三角之聲、搞機博士）

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