拜登飛抵德國　準備出席G7峰會

美國羅德島羅維登市84歲法官卡普里奧（Frank Caprio）因審訊過程溫馨有趣，已成為另類網紅，近日他審訊一名闖紅燈的駕駛，結果在過程中駕駛的童言童語的年幼兒子竟然把爸爸「賣了」，等於在法官面前作證爸爸其實犯下更多交通違規，引起現場哄堂大笑。影片吸引超過83萬人觀看，許多網友也笑開懷，「被友軍誤傷了」。