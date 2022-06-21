正港台北人「不搭火車？」　他曝驚人發現！網秒懂：21歲才坐過

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北大眾運輸發達，不僅捷運路網遍布，公車也是滿街跑，就有網友日前第一次搭乘台鐵，有了意外發現，同時也不禁好奇「台北人真的不會坐火車嗎？」這番話掀起熱論，大票天龍人點頭認證，「真的一堆同學不會搭。」

網友昨在PTT發文提到，身為台北人的他，第一次從台北車站搭乘區間車，才發現原來萬華火車站離龍山寺捷運站這麼近，也忍不住笑問「台北人是不是平常都不坐火車的？」

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▲台鐵區間車。（圖／台鐵提供）

一席話引起共鳴，許多正港台北網友直言，「我18歲第一次坐火車，在國外坐的，供參」、「真天龍人是不是連機車都不會騎」、「真的！直接上捷運或公車還比較快，會搭的都是外縣市通勤的」、「是，會很緊張地訂自強號座位，但其實只搭到桃園」、「真的啊，大學學妹要去台中，以為票要買到高雄」、「真的沒機會坐」、「台北人第一次坐火車20歲，研究了好久 有，夠複雜」、「連票都不會買，大學同學就是」、「我到21歲才第一次搭火車」。

▲不少台北人認證，真的沒搭過區間車。（圖／翻攝自PTT）

不過，另一派鄉民則認為，搭火車更省時，「上班通勤一堆好嗎」、「南港或汐科上班還是一堆啊，但說外縣市也沒錯」、「從台北去松山搭火車真的比較快一點，價錢好像也差不多」、「當然會啊！常常從松山坐到台北車站」、「真的一堆同學不知道，明明火車就很好理解，而且南港到台北也比捷運快，可能很多天龍人以為捷運就能打一切，但很多時候公車跟火車比較方便，捷運也不是哪裡都有到」、「台北車站到南港只要10分鐘，不香嗎」。

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