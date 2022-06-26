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嘉市第4劑大型快打站開打　施打送快篩及商品卡

▲▼「嘉市第4劑大型快打站開打 黃敏惠市長：優化服務友善接種 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉市第4劑大型快打站開打。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市第4劑大型快打站25日開打，為優化服務友善接種，首日就有高達近4千人預約，現場報名人數也相當多。市長黃敏惠親自到場關心，親切與長輩互動、慰勉醫護人員辛勞，強調市府持續優化接種流程，讓現場服務更到位。

▲▼「嘉市第4劑大型快打站開打 黃敏惠市長：優化服務友善接種 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市大型快打站透過分時分流的制度，採用「宇美+1」方式，讓「醫護動長輩不動」，不讓長輩時等待，接種過程井然有序也更流暢。戶外環境設有高架帳篷、防滑地毯、借用輪椅等，舒適又安全；並考量場地停車需求，增設港坪風雨球場臨時停車位，規劃多線道交通動線，解決接送長輩施打疫苗的交通和停車問題。

▲▼「嘉市第4劑大型快打站開打 黃敏惠市長：優化服務友善接種 。（圖／嘉義市政府提供）

黃市長稱許率先施打第4劑疫苗的長輩都是防疫模範生，因有五星市民進而成就嘉義市為五星城市，市長也貼心叮嚀老人家們，接種後要多休息、多喝水，不要做劇烈運動。她同時感謝由謝景祥院長率領的陽明醫院團隊，以及輔具中心、計程車公會及市府各局處及警察同仁等，犧牲假日前來支援協助，提供長輩優質友善接種服務。

▲▼「嘉市第4劑大型快打站開打 黃敏惠市長：優化服務友善接種 。（圖／嘉義市政府提供）

港坪體育館大型快打站為接種疫苗長輩們提供各種嘉義市加碼福利，包含接種疫苗就送中央提供的500元以及嘉義市政府加碼的500元商品卡和2劑快篩劑；可享有由市府負擔「疫苗接種特約計程車」每趟80元，其餘車資由使用者自付的方案，用最貼心便利的服務照顧市民的健康。

▲▼「嘉市第4劑大型快打站開打 黃敏惠市長：優化服務友善接種 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局指出，還沒打到的長者也不用擔心，嘉義市共有63家院所仍持續提供疫苗接種服務，設籍嘉義市65歲以上市民，6月30日前到嘉義市疫苗合約院所接種任一劑或任一廠牌的COVID-19疫苗，一樣可領取總計1000元商品卡及2劑快篩劑，而非設籍嘉義市65歲以上市民也可獲得500元商品卡及2劑快篩劑，呼籲大家盡快接種，社區免疫力更提升，讓疫情早日趨緩。

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