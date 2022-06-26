他在法庭大喊「來看恐龍法官」路人探頭　法官受傷：有點丟臉

▲劉姓男子不滿判決並大喊「恐龍法官」，讓法官感到丟臉。（圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名劉姓男子因結清帳戶案件上法院，不滿法官判決後當庭大罵並叫外面的律師、路人進庭內看「恐龍法官」，還拿水直接潑灑法官，讓法官覺得受傷。對此，桃園地院近日判決出爐，依侮辱公務員罪判刑2月有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，劉男2018年7月9日下午3時許，再桃園簡易庭第四法庭內進行終止結清銀行帳戶事件，由於不滿法官判決的結果，當庭大罵「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」、「那個位子是包青天坐的，你有什麼資格坐」、「你有沒有讓你父母羞辱」、「你走路小心點，就不要被車撞」，並拿自己的水瓶朝承審法官潑水，因此當庭被逮捕，並依妨害公務、恐嚇等罪送辦。

劉男否認犯行辯稱，他對判決提出異議及強行抗議，上述言論都屬於行使言詞辯論權，且認為法官侵害他的訴訟權，出言是為了防衛自己的權益，「我雖有作勢潑水但沒有潑到法官」。

對此，受辱法官表示，劉男當下一直叫旁聽席及法庭外的人進來看恐龍法官，「結果外面的人有進來看，當下讓我覺得有點丟臉，好像我做錯什麼事情」，且被恐嚇「不要被車撞」後有感到不安，「劉男說完這句話後的2、3天，我確實會注意是否有人跟著我，或是有法院以外的不明車輛靠近，因為我確實會擔心劉男會做出什麼行為，但過幾天之後我就忘了這件事」。

桃園地院認為，劉男對法官的恐嚇言論尚屬輕微，但法官當下未感到害怕，也不致其生活陷於危險不安，因此與恐嚇罪之成立要件不符，因此無罪。

桃園地院表示，劉男不符判決結果，對法官撥水、辱罵，危害國家公權力的威信，也對於公務員依法執行職務的尊嚴，造成相當程度之負面影響，且劉男事後否認犯行，因此依侮辱公務員罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。

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