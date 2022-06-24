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大陸科學家發現「再造個體生命」可能　清華藥學院發表突破性成果

▲▼大陸科學家發現「再造個體生命」可能。（圖／翻攝自北京清華大學官網）

▲大陸科學家發現「再造個體生命」可能。（圖／翻攝自北京清華大學官網） 

記者林彥臣／綜合報導

清華大學藥學院院長、教授丁勝及其團隊首次發現了全能幹細胞的體外定向誘導及其穩定培養的藥物組合，這個突破性發現6月21日在線發表於國際頂級學術期刊《自然》（Nature）。該研究有望開啟全新的生命創造研究領域。

綜合陸媒報導，丁勝教授及其團隊該突破性研究成果——《採用小分子雞尾酒組合誘導小鼠全能幹細胞》被國際頂級學術期刊《自然》（Nature）於日期:2022年6月21日在線發表。該研究標誌著全新的生命創造研究領域開啟

丁勝團隊的研究稱，一種全新的藥物組合，能夠特異地誘導出一類具備轉變為完整有機體潛能的全能幹細胞。這個以非自然方式創造生命起點的發現，是生物學領域的一個「聖杯」。

丁勝表示，生命的起點是一個細胞，以往都認為這個起點來自生殖細胞，比如卵子和精子都是生殖細胞，它們的結合能形成受精卵，進而發育成胚胎、生命。

但這項研究發現——生命的起點不一定來自生殖細胞，可能來自一種全能幹細胞，這種有潛質成為生命的全能幹細胞，可通過藥物組合誘導出來，而不需要用到任何生殖細胞。

丁勝表示，「如果生命不通過生殖細胞產生，那么生命的意義、本質是什麼，這是非自然科學的哲學層面的思考，也關係到科學研究與社會倫理層面」。

從實際應用的角度看，全能幹細胞可以產生不同組織器官特異的細胞用於細胞移植，進而治療疾病，這是最簡單的一種應用；往更遠處設想，假如已經瀕臨滅絕或者已經滅絕的動物。

基於上述研究結論，這些動物的生殖細胞不存在了，也可能重新創造和複製出來，「它為再次創造個體生命甚至加速不同物種的進化創造了可能」。

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