連痣都一樣！她抖音滑到「複製人」　DNA鑑定結果出爐：是雙胞胎

▲女意外在網路上找到和長她一樣的人。（圖／翻攝自微博）

記者李振慧／綜合報導

河南30歲女子程珂珂滑抖音時，意外發現自己的「複製人」，長得和她一樣的女子名叫張麗，2人不但外型、興趣相同，就連生日也是同一天，詢問母親得知2人當年都是被抱養回家的孩子，如今DNA鑑定結果出爐，證實的確是同卵雙胞胎。

來自鄭州鞏義市的程珂珂，今年1月被弟妹告知，在抖音上看影片時有一名女子長得與她一模一樣，她看到以後驚嚇表示，「心中第一個疑問就是這個人是誰？怎麼和我這麼像，感覺就像是另外一個自己」。

程珂珂上月順利與張麗相見，發現2人虎牙和痣的位置都一樣，就連喜好也相同，驚人巧合讓她對自己的身世更加好奇，母親在她追問之下終於坦承，當年因為兒子夭折，便從一名女子手中將她抱養回家。而張麗的媽媽原本十分抗拒回應女兒問題，最後也終於承認也是抱養回來的。

程珂珂與張麗的故事被報導後引發外界關注，2人的DNA鑑定結果29日出爐，確定符合同卵雙胞胎特徵，讓得知結果的她們都激動落淚，坦承前一天緊張到睡不著，也很擔心萬一2人不是雙胞胎怎麼辦。對於網路上有人宣稱是她們的親生父母，2人表示她們不排斥與對方見面，但是前提是獲得撫養她們長大的家人同意才有可能。

▼DNA鑑定結果確定2人是雙胞胎。（圖／翻攝自微博／時間視頻）