　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

連痣都一樣！她抖音滑到「複製人」　DNA鑑定結果出爐：是雙胞胎

同一天生日！她抖音滑到「複製人」　DNA鑑定結果出爐：是雙胞胎。（圖／翻攝自微博）

▲女意外在網路上找到和長她一樣的人。（圖／翻攝自微博）

記者李振慧／綜合報導

河南30歲女子程珂珂滑抖音時，意外發現自己的「複製人」，長得和她一樣的女子名叫張麗，2人不但外型、興趣相同，就連生日也是同一天，詢問母親得知2人當年都是被抱養回家的孩子，如今DNA鑑定結果出爐，證實的確是同卵雙胞胎。

來自鄭州鞏義市的程珂珂，今年1月被弟妹告知，在抖音上看影片時有一名女子長得與她一模一樣，她看到以後驚嚇表示，「心中第一個疑問就是這個人是誰？怎麼和我這麼像，感覺就像是另外一個自己」。

程珂珂上月順利與張麗相見，發現2人虎牙和痣的位置都一樣，就連喜好也相同，驚人巧合讓她對自己的身世更加好奇，母親在她追問之下終於坦承，當年因為兒子夭折，便從一名女子手中將她抱養回家。而張麗的媽媽原本十分抗拒回應女兒問題，最後也終於承認也是抱養回來的。

程珂珂與張麗的故事被報導後引發外界關注，2人的DNA鑑定結果29日出爐，確定符合同卵雙胞胎特徵，讓得知結果的她們都激動落淚，坦承前一天緊張到睡不著，也很擔心萬一2人不是雙胞胎怎麼辦。對於網路上有人宣稱是她們的親生父母，2人表示她們不排斥與對方見面，但是前提是獲得撫養她們長大的家人同意才有可能。

▼DNA鑑定結果確定2人是雙胞胎。（圖／翻攝自微博／時間視頻

同一天生日！她抖音滑到「複製人」　DNA鑑定結果出爐：是雙胞胎。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
認定是「防疫旅館群聚感染」　醫嘆這關難過：好久沒頭皮發麻
辛龍為劉真「二度喊告前老闆」　康康無奈說話了
快訊／國1驚傳貨櫃車翻落邊坡！　車流回堵
「鋒面又要來」2區迎雨　時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻獨自到賓館開房 闆娘「偷聽電話」拒收被讚爆：這錢我不賺

約會3次遇到真愛！　女和心儀男散步途中遭「墜9樓男」當場壓死

花太多時間講電話！　男參加聚會「不陪朋友聊天」慘遭2刀捅死

人妻獨自到賓館開房 闆娘「偷聽電話」拒收被讚爆：這錢我不賺

女網紅在峇厘島「聖山」拍性愛片　吸120萬老司機觀看慘成通緝犯

色叔酒後想性侵20歲姪女　醒來發現被她男友「斬斷生殖器」餵豬

陸公安「進駐」廈門台協成立服務站　邱垂正：這是大陸促統作為

美熟女亂倫已婚堂弟！甜蜜同居噩夢開始…超恐怖近況曝：崩潰割腕

拜登稱美中競爭為「民主vs專制」　陸外交部：民主是人類共同價值

加入WHA受限「一中原則」　陸委會：北京方面無權代表台灣　

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

陸公安「進駐」廈門台協成立服務站　邱垂正：這是大陸促統作為

美熟女亂倫已婚堂弟！甜蜜同居噩夢開始…超恐怖近況曝：崩潰割腕

拜登稱美中競爭為「民主vs專制」　陸外交部：民主是人類共同價值

加入WHA受限「一中原則」　陸委會：北京方面無權代表台灣　

連痣都一樣！她抖音滑到「複製人」　DNA鑑定結果出爐：是雙胞胎

陸稱「小三通是民進黨中斷的」　陸委會：「防疫優先」考量整體情勢

福建5／10起推台胞隔離「2+19」新措施：金馬居民小三通入境免隔離

美艦近距離監測、插隊遼寧號航母編隊　陸國防部：性質十分惡劣

1日遊只要77元還供餐！阿公阿嬤搶爆...下車驚見到墓仔埔

孩子沒死就繼續購物！　雲南再傳惡劣導遊逼遊客買珠寶

桃機7小時6航機遭鳥擊！華航迫降松山　關鍵原因竟和下雨有關

辜寬敏揚言放棄資政、民進黨員身份　總統府：有充分了解他的主張

徐薇淩LPGA女子世錦賽首輪抓4鳥繳出71桿　暫時並列28

巨型貴賓「緊抓牆」拒洗澡　遭壯碩爸硬扛走好無奈：救汪喔！

大≠量多！10大哺乳迷思曝　醫勸「別亂補」：2食物恐害塞奶風險增

蘇慧倫花一整天備三菜一湯　竟曝拿手菜：是煮白飯

藍議員憂華航染疫重創桃園經濟　鄭文燦承認確診事件有擴大

翊萱帆布包助浪浪「屁股噴發愛心」　藝人好友超暖響應

伊萊克斯110V滾筒洗衣機安裝「免拉線」　現買賺萬元果汁機

「優惠價可再小小議！」新手看房傻住了　前輩曝殺價法：當神在拜

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

「最美收費員」狂吸600萬粉絲　無數駕駛來只為見一面

白皙嫩妻遭高官性侵！警方調查完不立案

女兒死前寄酸菜藏字條：媽媽救我！母親捨不得吃錯過

人妻獨自開房　老闆娘拒收被讚爆

屁孩當街燒4車：想看車爆炸飛起來！雪佛蘭全毀

陸罕用「勿謂言之不預」　警告台獨

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

地表最強廣場舞大媽！停車場爭地盤徒手推走汽車

25歲男闖幼兒園隨機屠殺！多名幼童「浴血躺地」

台積電南京擴產威脅中芯　國台辦表態

男廁洗手台用4億年前化石佈置爆紅 機場回應：採購來的

山寨無印良品又開告　陸網友：夠不要臉

解密港史最大離奇詐騙案 90歲富婆損失增至10億元

1日遊只要77元還供餐！下車驚見到墓仔埔

更多熱門

相關新聞

雙胞胎共享男友9年　天天3人行網看傻

雙胞胎共享男友9年　天天3人行網看傻

旅遊生活頻道「TLC」一檔名為《Extreme Sisters》（至尊姊妹）的實境秀，日前找來一對雙胞胎姊妹分享生活，想不到她們除了與其他雙胞胎一樣擁有好感情、分享生活中大小事物外，就連「男友」也是一起共享，甚至還想同時懷上男友的孩子。前衛的想法透過節目播出後，馬上就引發不少討論。

吵到沒法睡覺　狠媽殺死龍鳳胎

吵到沒法睡覺　狠媽殺死龍鳳胎

Subway牛肉餡「真實面貌」曝光

Subway牛肉餡「真實面貌」曝光

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

雙胞姊妹同日生死！兩老悲慟送別

雙胞姊妹同日生死！兩老悲慟送別

關鍵字：

雙胞胎抖音複製人程珂珂張麗河南

讀者迴響

熱門新聞

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

富豪生前留一手！3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

諾富特飯店清空！陳時中廣播致歉：造成不便感到歉意

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

下課忘關視訊...男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面