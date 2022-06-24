更多內裝曝！台南殭屍展氣氛詭譎　血淋淋展品超驚悚

記者吳世龍、戴上容、陳韻如／台南報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽將在明（25）日登場，而日前展方曬出一系列逼真殭屍照，引發外界熱烈迴響，不少人早早就搶先購票，迫不及待想入場看展。展方今（24）日舉辦開幕記者會，並有舞者以鬼為主題設計開場表演，現場也有不少與會者，一同共襄盛舉。

▲殭屍展展品相當逼真駭人。（圖／記者吳世龍翻攝）

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「亞洲地獄與幽魂」未開幕先爆紅！台南美術館日前才在臉書上貼出一張「湘西趕屍」照，瞬間引起大批網友熱議，而美術館也表示，該特展是2018年法國凱布朗利博物館所策畫展出的，主要是由西方人的角度，觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像，並沒有在超自然力量的部分進行任何討論。2022年與台南市美術館合作，加入了台灣的視角，以及台灣當代藝術家的作品。

從曝光的照片來看，除了民眾必看先前在網路上爆紅的「湘西趕屍」雕塑外，其中有一個展區則是掛滿大香環，融合台灣獨有民俗文化。此外，還有假人頭以及人體內臟的展示，現場氣氛相當詭譎，也令人毛骨悚然。

除了東方世界對於鬼魂等意象展現外，展覽也展出了西方世界對於鬼魂等意象表現，而從內裝門簾上更可見幾個怪獸的布幕，雙眼怒目圓睜，配上布滿獠牙的血盆大口，震懾力十足，而布幕的下方還有2隻被線纏繞的娃娃，氣氛渲染相當到位，不過有關相關細節與佈展者所欲表達出的內涵表現，還要請民眾自己入內參觀，細聽人員解說。

此外，展方今（24）日舉辦開幕記者會，現場除了有正妹殭屍現身之外，還有舞者以鬼為主題設計的舞蹈表演，現場更有不少與會者一同共襄盛舉。另外，台南美術館強調，「亞洲的地獄與幽魂展」，涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看；12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。





▲殭屍展開幕記者會，舞者以鬼為主題設計開幕表演。（圖／記者戴上容攝）