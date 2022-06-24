8歲童打第2劑莫德納爆心肌炎　莊人祥：僅1例通報「還是利大於弊」

▲指揮中心6/24記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

高雄一名8歲男童日前接種第二劑莫德納疫苗，2天後居然出現了心肌炎不良反應，隨後住進加護病房。針對此個案，指揮中心發言人莊人祥表示，接種第二劑出現心肌炎的例子，目前僅有此1例通報，強調接種疫苗「還是利大於弊。」

這名8歲童家長在高雄地方臉書社團PO出「給各位家長的忠告」，他說，政府開放6-11歲兒童打完疫苗第一劑四週後，可以再接種第二劑，但建議可以先暫緩。因為二兒子在6/17接種了第二劑莫德納疫苗，6/19卻出現了心肌炎不良反應。並提醒各位家長，雖然疫情嚴峻，是否疫苗接種間隔時間太短，真的要審慎評估。

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莊人祥表示，美國研究指出，mRNA疫苗在青少年引發心肌炎的機率，以男性較高，比率為百萬分之2；台灣第一劑發生心肌炎的通報個案目前有2例，比率約為百萬分之1.8，但第二劑則到今日才有第一次通報。

莊人祥指出，ACIP會議上也有針對這個議題討論，該名高雄男童個案目前也已康復出院，「事實上心肌炎都有討論到，但目前看起來都是屬於輕症」，強調疫苗仍能避免重症及死亡機率，「尤其目前還是社區流行階段，專家、委員認為還是利大於弊。」