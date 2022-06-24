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花東震不停　學者示警：恐觸發規模8↑海溝型強震「時間曝光」

▲▼今09:05發生芮氏規模6地震，最大震度為花蓮光復5級，光復區農會信用部和超市狂搖。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮620規模6地震，導致光復區農會信用部和超市狂搖，學者示警，可能連動觸發海溝型強震。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者許敏溶／台北報導

近期東部地震頻傳，今（24日）晨又發生規模4.5、5.1兩起地震，地震學者指出，620強震後有餘震很正常，但要留意的是，這次620強震發生在縱谷斷層上，有可能連動觸發琉球海溝、觸發海溝型強震機會，過去常講海溝型地震週期距今已經超過100年，所以快則1年、慢則10年，可能發生超過規模8以上的海溝型地震，影響不下於921地震，大家要提高警覺。

最近花東不平靜，今晨花蓮近海先發生規模4.5地震，相隔2個多小時後，東部海域又發生規模5.1地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌稍早表示，兩起地震屬不同構造，凌晨該起地震為620強震的餘震，迄今已29起；東部海域小區域地震則是位破碎帶的背景地震。

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對於620強震，部分學者認為震央在中央山脈斷層，旁邊則有花東縱谷斷層，中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，主震之後，一週內會有很多餘震，這很正常，但要留意的是，不管是花東縱谷還是中央山脈斷層，這次地震會連動到旁邊的琉球海溝，增加位於北邊的海溝壓力，有可能觸發海溝型地震。

李錫堤進一步說明，過去他常講的海溝地震，上次發生時間為1920年，距離現在超過100年，花東的強震，是有可能連動而觸發超過規模8以上的海溝型地震，其影響不下於921地震，快則1年、慢則10年，就可能發生這樣的強震，大家要提高警覺，做好防震準備，包括房屋與橋梁等耐震度要提高。

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