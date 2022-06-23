　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睡同床卻沒撲過來！「白虎妹預約植毛」求給機會　直男現身了

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO為了曖昧男，要去私密處植毛，結果還是被拒絕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

與心儀對象進展到「同睡一張床」，整晚卻沒有發生壞壞關係，任誰都會懷疑人生！一名妹子崩潰表示，因為私密處不夠茂密，慘被曖昧友人打槍，就連同睡一張床，男方也不願意靠近，讓她心碎滿地。轉眼幾年過去，原PO萌念想去植毛，希望曖昧男再給一次機會，結果下場還是被拒絕，讓大批網友哭笑不得。

一名女網友在《爆廢公社》透露，在愛神的加持之下，某次與曖昧男同睡一張床，「好期待他對我歐北來（台語：亂來）」，心跳加速整個晚上，殊不知對方卻呼呼大睡，完全沒有野性撲過來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一臉失落的原PO起床後，起勇氣詢問曖昧男，「為什麼不碰我？」結果真相糗炸，曖昧男竟直白回應，「因為我聽妳朋友說...妳是白虎，對不起，我喜歡叢林」，一席話讓女網友傻眼又崩潰狂呼，「痛心疾首！」

更爆笑的是，轉眼多年過去，原PO竟在貼文Tag男主角，要對方出來面對，這齣鬧劇神展開，男主角現身了，卻歪樓回應「到底哪個白目敢拒絕XX啊！真瞎了狗眼，XX我們不要理他。」

原PO在留言串秒回，「不要再想你，不要再愛你（唱）」，男主角也一搭一唱，「你會擦去，你不小心滴下的X水」，原PO接著直求切入正題「我預約本週六植毛了，請再給我一次機會」，男主角卻依舊不給面子，「植了也不是你自身長出來的，沒有妳的味我不要！」

荒謬的文章曝光後，網友們哭笑不得回應，「被毛耽誤的女孩」、「我笑的好累喔」、「白虎明明就比較好」、「沒遇過但聽說沒毛的很優」、「我就想問，植毛會長長嗎」。

▼男主角出現了，再度狠拒原PO壞壞。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
27歲女下體長「龍眼大腫塊」　竟和免治馬桶有關
中國驗出「台灣竹筴魚包裝」有新冠病毒　農委會反擊了
快訊／北市信義區大停電！　台電緊急搶修中
「當警察只是副業」喝花酒開賭場　彰化惡警2大過3小過將汰除
快訊／超狂！大谷翔平飆13K破紀錄　官網驚嘆：難以置信
暑假還沒到！「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇：完蛋
陳家欽「一理由」申請提早退休　蘇貞昌難以拒絕
iPhone充電線又壞？　一票揭有「1習慣」就完了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

中國又指台竹筴魚包裝驗出新冠病毒　農委會反擊：無科學證據

睡同床卻沒撲過來！「白虎妹預約植毛」求給機會　直男現身了

4歲以上乘客搭大客車上國道　未繫安全帶12月起要罰3千元　

暑假還沒到！台電「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇傻：完蛋了

工程師最賺副業！網一面倒推「這工作」：台積電員工也在做

才拿iPhone13「當最潮阿公」炸催淚彈！兒鼻酸：您怎忘記帶走了呢

名醫一天收3張分泌物私照！「濃郁巧克力醬」畫面曝　網：差點要吐了

4縣市巡迴12場電影免費看！最接地氣「螢火蟲電影院」場次一次看

BA.5殺入　醫喊「1類人」疫苗打起來：這是你該做的！

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

中國又指台竹筴魚包裝驗出新冠病毒　農委會反擊：無科學證據

睡同床卻沒撲過來！「白虎妹預約植毛」求給機會　直男現身了

4歲以上乘客搭大客車上國道　未繫安全帶12月起要罰3千元　

暑假還沒到！台電「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇傻：完蛋了

工程師最賺副業！網一面倒推「這工作」：台積電員工也在做

才拿iPhone13「當最潮阿公」炸催淚彈！兒鼻酸：您怎忘記帶走了呢

名醫一天收3張分泌物私照！「濃郁巧克力醬」畫面曝　網：差點要吐了

4縣市巡迴12場電影免費看！最接地氣「螢火蟲電影院」場次一次看

BA.5殺入　醫喊「1類人」疫苗打起來：這是你該做的！

MLB史上首位！大谷翔平8打點、13K　本季第6勝率天使止敗

加入歐盟有望！27國力挺烏克蘭成為正式候選國　來龍去脈一次看

台股跌171點收在15175！　貨櫃雙雄失守百元關卡、台積電續創波段新低

用電亮「黃燈」　午間達3955.6萬瓩再創新高　

直播／LV「貨車包」可愛爆棚　2023春夏男裝到底誰設計的

「性愛教官」大眾泳池脫了！丁字褲掉出辣臀　比基尼直播突匆忙中斷

27歲女下體長「龍眼大腫塊」　醫揪1習慣釀禍！竟和免治馬桶有關

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

庫茲馬與KCP恐連2年被交易！　看勇士冠軍遊行感覺好糟

屁顛金跟進廚房「秒變食材」　滿臉白粉無辜盯媽：我是來幫忙的…

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

台大證實醫學系在學生個人申請錄取

傳台大醫在學生無聊重考學測　面試官沒發現還錄取

爆乳馬尾妹「只穿比基尼」攔車　神人曝光身分

洗腦YT短髮女身分曝光　是電商老闆

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

日本女孩確診服用「台灣舒緩神物」超有效

週末水氣再增！這4天雷雨範圍增

好市多跌落神壇？資深會員「怒揭6巨雷」

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

更多熱門

相關新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

去年一名莊姓男大生假裝喝醉，拜託女同學借住一晚，而單純的妹子允許他進屋，強調「可以睡在我旁邊但不能碰我」，結果莊男獸慾大發。事件引發討論，釣出一名女苦主討拍，曾與曖昧對象同睡一床，結果當晚什麼事都沒發生，事後曖昧男回應「5字」，讓她好崩潰！

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

高雄女左額長大膿包！　30年前豐頰惹的禍

高雄女左額長大膿包！　30年前豐頰惹的禍

大停電「和曖昧男困電梯」　老司機壞笑揪亮點

大停電「和曖昧男困電梯」　老司機壞笑揪亮點

家庭不順怪她「白虎」帶衰　性行為時老公也嫌

家庭不順怪她「白虎」帶衰　性行為時老公也嫌

關鍵字：

曖昧男白虎叢林植毛

讀者迴響

熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

小S登韓綜「劉在錫看到我了」！

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面