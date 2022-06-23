睡同床卻沒撲過來！「白虎妹預約植毛」求給機會　直男現身了

▲原PO為了曖昧男，要去私密處植毛，結果還是被拒絕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

與心儀對象進展到「同睡一張床」，整晚卻沒有發生壞壞關係，任誰都會懷疑人生！一名妹子崩潰表示，因為私密處不夠茂密，慘被曖昧友人打槍，就連同睡一張床，男方也不願意靠近，讓她心碎滿地。轉眼幾年過去，原PO萌念想去植毛，希望曖昧男再給一次機會，結果下場還是被拒絕，讓大批網友哭笑不得。

一名女網友在《爆廢公社》透露，在愛神的加持之下，某次與曖昧男同睡一張床，「好期待他對我歐北來（台語：亂來）」，心跳加速整個晚上，殊不知對方卻呼呼大睡，完全沒有野性撲過來。

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一臉失落的原PO起床後，起勇氣詢問曖昧男，「為什麼不碰我？」結果真相糗炸，曖昧男竟直白回應，「因為我聽妳朋友說...妳是白虎，對不起，我喜歡叢林」，一席話讓女網友傻眼又崩潰狂呼，「痛心疾首！」

更爆笑的是，轉眼多年過去，原PO竟在貼文Tag男主角，要對方出來面對，這齣鬧劇神展開，男主角現身了，卻歪樓回應「到底哪個白目敢拒絕XX啊！真瞎了狗眼，XX我們不要理他。」

原PO在留言串秒回，「不要再想你，不要再愛你（唱）」，男主角也一搭一唱，「你會擦去，你不小心滴下的X水」，原PO接著直求切入正題「我預約本週六植毛了，請再給我一次機會」，男主角卻依舊不給面子，「植了也不是你自身長出來的，沒有妳的味我不要！」

荒謬的文章曝光後，網友們哭笑不得回應，「被毛耽誤的女孩」、「我笑的好累喔」、「白虎明明就比較好」、「沒遇過但聽說沒毛的很優」、「我就想問，植毛會長長嗎」。

▼男主角出現了，再度狠拒原PO壞壞。（圖／翻攝爆廢公社）

