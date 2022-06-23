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大陸 大陸焦點 特派現場

美國制裁「反加速」大陸晶片內需　半導體業全力增速發展

▲▼晶片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國制裁中國企業，刺激中國大陸晶片產業逆勢發展。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

美國近年高調制裁中國大陸從各種方面取得晶片，但美媒《彭博社》報導指出，中國大陸芯片行業的增長速度超世界其他任何地方。過去4個季度，全球20家增長最快的晶片行業公司，有19家來自中國大陸，但去年同期數據卻只有8個。自從美國對華為和海康威視在內的中國大陸本土龍頭企業實施制裁以來，中國的晶片產業比世界其他任何地方增長都還要快速。

報導指出，中國大陸的超速，從國防到人工智能和自動駕駛汽車等未來技術，半導體行業在各個領域都發揮巨大作用。2020年，美國開始限制向中芯國際和海康威視等中國公司出售美國技術，遏制他們的增長，但刺激中國大陸在晶片製造和供應的蓬勃發展。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中國大陸持續發展晶片內需市場。（圖／CFP）

綜合陸媒報導大多引述《彭博社》這段評論，持續的晶片短缺影響全球主要汽車和消費電子產品製造商的產量，這也對中國大陸本土晶片製造企業有利，幫助中國大陸供應商更容易地進入國際市場。

根據資料顯示，這次入榜的企業中， 位居第一的是蘇州國芯，漲幅高達338％；第二為寒武紀，漲幅達到144％；第三為創耀科技，漲幅達到了136％ 。另外，在榜單中，概倫電子、中芯國際、上海富瀚微等企業也均上榜。

其次，報導稱，為滿足國內晶片市場需求，中國大陸芯片企業一直在提高產量。比如2020年，國內芯片產量達到2612.6億塊，同比增長16.2%；2021年，國內芯片產量達到3594.3億塊，同比增長近37%，已經超過全球平均15%的增速。

另外，根據陸媒《半導體行業觀察》公眾號指出，美國制裁中國大陸科技業與中國大陸半導體實力增長下，韓國與中國大陸在半導體領域長年的供需關係出現明顯變化。

該報導指出，根據韓國海關統計，2022年5月韓對中出口總額是134億美元，進口為149億美元，首次出現中方順差的情況。

韓國國際貿易協會（KITA）分析，占中對韓出口總額約六分之一的半導體產品，5月出口激增40.9％，對兩國貿易格局翻轉有較大的影響。

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