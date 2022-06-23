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大陸 大陸焦點 特派現場

神隊友！女童見「漂亮老師」狂撮合：可以嫁我舅舅　真相讓人笑了

日前陸網瘋傳一段九歲外甥女為舅舅婚事操碎了心的影片。（圖／翻攝四川觀察）

▲日前陸網瘋傳一段九歲外甥女為舅舅婚事操碎了心的影片。（圖／CTWANT提供）

圖、 文／CTWANT

日前陸網瘋傳一段九歲外甥女為舅舅婚事操碎了心的影片，這名女童第一次見到自己的音樂老師，就衝到老師面前說自己的舅舅還單身，老師可以跟舅舅結婚，影片曝光後，讓網友全笑翻。

綜合陸媒報導，浙江衢州一名9歲女童看到班上來了一位穿著旗袍的音樂老師，全班都是第一次見到這位老師，大家都相當興奮，沒想到女童竟直接衝到老師面前，跟老師說自己的舅舅還是單身，老師可以跟舅舅結婚，而且表情十分的認真。

老師聽到這突如其來的一句話，當場也懵了，不過據悉，女童並不是第一次向女老師說出這種話了，從幼稚園開始每一次遇見未婚的女老師，就撮合老師和舅舅在一起，只不過都沒有成功。女童的舅舅也表示，外甥女從上幼兒園到讀小學，但凡遇見漂亮未婚女老師就撮合，「因為孩子自小跟我比較親，她看到我沒交女朋友心裡急得慌，看到老師就會問，老師你有沒有男朋友啊？」

影片曝光後，讓許多網友笑翻，紛紛笑稱外甥女為了舅舅的婚姻大事操碎了心，看起來比外公外婆還要愁，還有網友看到小女童這麼漂亮，覺得舅舅肯定也不差，還自告奮勇想當外甥女的舅媽。

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