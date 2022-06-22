提升災防救助能量　慈濟與家樂福簽合作備忘錄

▲慈濟基金會守護臺灣「一直都在」的精神，也展現「走在最前、超前佈署」的行動力，與家樂福跨界合作、攜手共善。（圖／慈濟基金會）

生活中心／綜合報導

時序入夏，走過梅雨季，臺灣準備迎接颱風時節，防災思維刻不容緩。慈濟基金會守護臺灣「一直都在」的精神，也展現「走在最前、超前佈署」的行動力，與家樂福跨界合作、攜手共善，希望透過慈濟完善的救災網絡，加上家樂福完整的倉儲及物流系統，在未來人道救援時發揮一加一大於二的防救災正能量，期盼能為全臺各地提供救援物資更到位、更及時、更重點的整備與運輸。





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▲慈濟完善的救災網絡，加上家樂福完整的倉儲及物流系統，在未來人道救援時發揮一加一大於二的防救災正能量。（圖／慈濟基金會）

家樂福總經理王俊超、慈濟慈善基金會執行長顏博文互為雙方代表下，6月22日上午在慈濟臺北東區聯絡處共同合作訂定「合作備忘錄」，以「合作共善、跨界共好」精神，共同建立防災、減災、急難賑災合作機制，另外，未來也會在慈善關懷、環境保護與價值倡議，努力積極推動跨界合作，一起朝向聯合國永續發展目標（SDGs）以及經濟發展、社會責任、公司治理指標（ESG），打造平安幸福、永續發展、充滿愛心的美好社會願景。







▲家樂福總經理王俊超(右)、慈濟慈善基金會執行長顏博文(左)互為雙方代表下，6月22日上午在慈濟臺北東區聯絡處共同合作訂定「合作備忘錄」。（圖／慈濟基金會）

2022年五月中下旬至六月初期間，臺灣挺過梅雨季，雖沒有造成大型災難，但連日大雨仍在各地傳有零星災情，尤其時有所聞山區因雨勢造成土石崩落、道路受損，在臺灣這塊脆弱的國土，人人本應具有居安思危的概念。

慈濟基金會秉持深耕慈善、關懷本土的原則，臺灣家樂福肯定及深受感動，並進一步以行動護持慈濟理念，是民間團體與大型企業共同耕耘慈善的美麗結合，這股正能量期許可以回饋照顧到有需求的人民身上，為社會增添一股善循環。





▲慈濟與家樂福以「合作共善、跨界共好」精神，共同建立防災、減災、急難賑災合作機制。（圖／慈濟基金會）

其中，最值得關注的慈善行動規劃層面，家樂福全年將為慈濟常備至少5000份物資，未來若遇災難，特別是大型救災的急難時期，家樂福能為慈濟快速整備出相關物資的需求，甚至協助載運至災難現場，提供慈濟進一步發放，用最有效率的方式快速將物資送至災民手上，可謂達到「一方有難、十方馳援」的具體寫照。

常備物資目前設定內容大致有毛巾、牙刷、牙膏、洗髮乳、潤髮乳、刮鬍刀、梳子等民生用品，未來將討論相關可能應急的需求品，讓生活包可以更貼近災時的需求。





▲家樂福全年將為慈濟常備至少5000份物資，未來若遇災難，特別是大型救災的急難時期，家樂福能為慈濟快速整備出相關物資的需求。（圖／慈濟基金會）

慈濟基金會表示，在防災、減災與急難賑災方面，慈濟近年在高雄氣爆、雲嘉水災、臺南0206地震、花蓮0206地震等幾次大型災難，每次災難約發出3000份左右生活包，因此，這次家樂福深受感動，響應為慈濟常備5000份生活包，支持及護持慈濟的慈善行動。

家樂福總經理王俊超表示，家樂福長期參與救災行動，在防疫期間也協助各地方政府及食物銀行提供物資箱準備及採購，更利用完善的線上購物系統幫助許多不方便出門的家戶進行物資配送，透過此次合作，將持續擴大影響力，善盡企業的社會責任，持續幫助更多需要幫助的人。

慈濟基金會指出，針對防災減災策略、急難賑災行動等進行跨界合作，努力達到預防減緩、韌性調適、減少災難影響、快速提供人道援助的目標。另外，對其他有益於社會與環境之公益議題，例如慈善關懷、濟助弱勢、教育支持、青年賦能、環境保護、淨零碳排、蔬食減碳等方面，進行議題合作，以資源支持、慈善創新、價值倡議等合作模式，為社會共好、環境永續、培育社會優質人才而努力。





▲慈濟與家樂福期盼能為全臺各地提供救援物資更到位、更及時、更重點的整備與運輸。（圖／慈濟基金會）