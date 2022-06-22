　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊、蔣萬安隔空交火！黃子哲嗆「行政不中立」：快「珊珊來辭」

▲蔣萬安團隊ㄝ,蔡畹鎣,黃子哲,。（圖／記者宋良義 攝）

▲蔣萬安議題小組召集人黃子哲。（圖／記者宋良義 攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前提出「青銀換居」政見，但被同樣有意角逐台北市長的現任台北市副市長黃珊珊回擊「不是新的、北市早已試辦」。對此，蔣萬安議題小組召集人黃子哲反嗆，過去台北市長柯文哲信誓旦旦要讓台北市成為行政中立示範區，但黃珊珊既不辭職也不願意遵守行政中立，是民主政治最壞的示範，呼籲黃珊珊不能姍姍來遲，應快點「珊珊來辭」。

黃子哲指出，蔣萬安提出台北市「青銀換居」政見，卻遭黃珊珊輕挑反譏「早已試辦」，但也隨即被爆出市府這個從4月起「早已」推出的政策，至今入住率是零，根本乏人問津，誠如柯文哲市長所說「最大的問題是執行率」，柯補這一槍，可謂又快狠準，既肯定「青銀換居」政策的正確性，也拉著黃珊珊自我反省執行能力的不足。

黃子哲說，但執行率低的問題不只在住宅政策，還有行政中立，過去柯文哲信誓旦旦要讓台北市成為行政中立示範區，2015年還率先訂出「臺北市市長及政務人員涉及選舉活動行為規約」，然而先有北市勞動局長陳信瑜上班時間幫黃珊珊拉票，近有黃珊珊屢次藉公務行程輔選民眾黨的議員參選人。

黃子哲提到，21日議會要求黃珊珊去列席報告，她竟斷然拒絕，不願出來面對即便罪證確鑿，迄今也從未說明或道歉，很顯然的，「行政中立」市府早有政策甚至是規範，但沒有執行率同樣是最大的問題。

黃子哲最後提到，黃珊珊的參選幾乎毫無懸念，既不辭職也不願意遵守行政中立的規範「是民主政治最壞的示範」。2018年的選舉，侯友宜在當年的2月就辭去副市長來投入選戰，今年大選離年底投票日僅剩5個月，黃珊珊既然要選，就該正大光明辭職參選，這件事黃珊珊不能姍姍來遲，而是要趕快「珊珊來辭」。
 

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／本土52213「各縣市分佈曝」　台中7909例最多
快訊／今增171死亡！　本土+52213
LIVE／莊人祥回歸！　指揮中心最新說明
禁了40年！　北市忠孝西路確定「開放機車行駛」
新竹荒唐哥縱火燒屋！　弟弟一家人驚險逃
面試官看身分證酸「妳爸是吳宗憲啊！」　Sandy應對被讚爆
熱褲妹取車畫面曝！　2女鏘蹲繳費機前
快訊／阿富汗規模6.1強震　傳至少250人死亡
張兆志植髮8804根「頭皮密麻血洞」！　驚人轉變揭曉
大S婚紗激美！韓網盛讚「2X歲我也信」　具俊曄羞認戴假髮來台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨立委替教學鐘點人員請命　疫情停課收入銳減應納入紓困

金廈大橋有人挺！　蔡正元讚：柯文哲白目但處理國際關係有智慧

國民黨封殺侯友宜報告恩恩案　民進黨：跟侯市府一起掩蓋真相？

禁了40年！北市忠孝西路確定「開放機車行駛」　年底前規劃試辦

陳智菡稱金廈大橋是蔡英文政見　民進黨酸：可用搜尋引擎了解全貌

募集千劑快篩捐贈中和分局　張嘉玲：協助警察守護地方人民健康

黃珊珊、蔣萬安隔空交火！黃子哲嗆「行政不中立」：快「珊珊來辭」

柯文哲喊金廈大橋挨罵　陳玉珍反抓「民進黨又跨越時空自打臉」

地方消防人力擴編未符預期　監察院要求內政部檢討改進

恩恩案中央地方互踢皮球？趙少康「勿變政治互打」：推來推去不是辦法

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

民進黨立委替教學鐘點人員請命　疫情停課收入銳減應納入紓困

金廈大橋有人挺！　蔡正元讚：柯文哲白目但處理國際關係有智慧

國民黨封殺侯友宜報告恩恩案　民進黨：跟侯市府一起掩蓋真相？

禁了40年！北市忠孝西路確定「開放機車行駛」　年底前規劃試辦

陳智菡稱金廈大橋是蔡英文政見　民進黨酸：可用搜尋引擎了解全貌

募集千劑快篩捐贈中和分局　張嘉玲：協助警察守護地方人民健康

黃珊珊、蔣萬安隔空交火！黃子哲嗆「行政不中立」：快「珊珊來辭」

柯文哲喊金廈大橋挨罵　陳玉珍反抓「民進黨又跨越時空自打臉」

地方消防人力擴編未符預期　監察院要求內政部檢討改進

恩恩案中央地方互踢皮球？趙少康「勿變政治互打」：推來推去不是辦法

快訊／又一幼童染疫亡！4歲女童腦炎「發病到死亡僅4天」

BMW「M3最速旅行車」亮相！德國9月開放預訂、當地售價307萬起

玉晶光跌停！外資補刀降評　AR／VR設備成長放緩、目標價下調418元

快訊／今本土+52213！各縣市確診分佈曝

3房沒市場！　房仲曝「萬年1字頭區」靠這族群翻身

民進黨立委替教學鐘點人員請命　疫情停課收入銳減應納入紓困

快訊／今增171死亡！本土+52213

看門狗撲咬「2男線管石頭毆砸」　台電登門致歉...動保處將開罰

雙北罕見「萬年1字頭區」殺出最高樓　開價驚呆在地人

國民黨台南新女力　大新營區徵召姚正玉新戰力

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／恩恩案侯友宜扛了！　 「我會負起全部責任」

遭網質疑不談恩恩案！館長嗆：我雙標啊

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

新北送醫SOP挨轟　侯友宜一句話接招

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

新北警爆集體「開假紅單」貪污收賄　侯友宜怒：不許內部貪贓枉法

恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

恩恩案始末：全部音檔曝光！恩恩爸喊告　中央、新北立場一次看

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

正妹議員揭恩恩案最大問題！點名侯友宜負責

網酸恩恩爸「不自行送醫」　賴品妤怒：可以拿出點良心嗎

恩恩送醫SOP新北獨創？　他抓「基隆桃園都一樣」

恩恩案音檔曝！　蘇貞昌：父母要真相是一定的道理

救護車怎麼派？侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖SOP一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面