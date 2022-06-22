俄為飛地與立陶宛爭執　烏克蘭料將成歐盟候選國

▲立陶宛禁止俄羅斯經由境內與飛地加里寧格勒之間運輸遭歐盟制裁的貨品 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社基輔21日綜合外電報導

立陶宛對進出俄羅斯加里寧格勒的鐵路運輸實施限制，讓這塊飛地成為最新爭執焦點。另外，歐盟官員表示，27個成員國目前對於給予烏克蘭正式候選國身分並無反對意見。

●烏克蘭指前線村莊失守 克里米亞稱鑽油平台遇襲

俄羅斯軍隊21日在烏東頓巴斯（Donbass）繼續推進，烏克蘭宣布雙子城市北頓內茨克（Severodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk）附近前線村莊托什基夫卡（Toshkivka）已被占領。

莫斯科控制的克里米亞半島首長20日則表示，烏克蘭向半島外海鑽油平台開火，造成3人受傷，7人失蹤。這是俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動軍事行動以來，首次傳出克里米亞外海的能源基礎設施遭到攻擊。

另外，俄羅斯軍方表示，烏克蘭南部赫松（Kherson）地區正播放俄語電視頻道；莫斯科當局此前已在這個地區採用盧布並開始核發俄羅斯護照。

●俄為飛地與立陶宛爭執 德總理稱普丁憂民主燎原

立陶宛18日起禁止俄羅斯途經立國，在俄羅斯飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）與俄羅斯其他地區之間運送遭歐盟制裁的貨品，包括鋼鐵和其他鐵金屬製品、建築材料、水泥等。

立陶宛外交部20日表示，近日對加里寧格勒的旅客與貨物鐵路運輸實施「限制」是依據歐盟對俄制裁規範，俄方所謂禁運與事實不符。

俄羅斯外交部21日則表示，已就這種「反俄限制」召見歐盟駐莫斯科大使艾德勒（Markus Ederer）；俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的重要盟友帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）揚言要讓立陶宛公民感覺到痛。歐盟呼籲俄國克制行動與發言。

另外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，蒲亭擔憂「民主星火」燎原般蔓延到他的國家，還說他試圖分化歐洲，並回歸到一個由勢力範圍主導的世界。俄羅斯外交部隨即發文駁斥。

●烏將成為歐盟正式候選國 瑞士將辦重建烏國會議



歐盟官員21日表示，對於給予烏克蘭歐盟正式候選國身分，27個成員國目前沒有反對意見。歐盟領袖將於23日及24日在布魯塞爾的峰會上討論烏克蘭正式成為候選國的提案。

另一方面，瑞士將在下個月主辦一場有關烏克蘭重建的高層會議；瑞士表示，相關進程料將會是「漫長而復雜」，且須伴隨著許多改革。

●拜登可能不訪烏 美與盟國討論限制俄油價格

美國總統拜登（Joe Biden）20日表示，他可能不會在本週展開的歐洲訪問行程中造訪烏克蘭。拜登是少數還沒訪問烏克蘭以表達反對俄羅斯軍事侵略的主要西方國家領袖之一。

同日美國財政部長葉倫（Janet Yellen）指出，美國與加拿大等盟國正在討論對俄羅斯石油實施價格上限，以進一步限制其能源所得。

●傳兩被俘美軍現在頓內茨克 一美公民在烏戰死

克里姆林宮21日宣布，在烏克蘭被俘的美國公民將被送上法庭，不排除可能被判處死刑。國際傳真社報導，被俘的2名美國人目前在俄國支持的頓內茨克分離主義地區。

一旦來自阿拉巴馬州（Alabama）的美國退役軍人德瑞克（Alexander Drueke）和黃安迪（Andy Huynh, 音譯）被證實身處頓內茨克，他們恐將面臨嚴峻審判。

另根據訃文與美國國務院，1名自願加入數以千計外國戰士，協助烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊入侵的美國公民札比爾斯基（Stephen Zabielski），上月在戰事中身亡。

●澤倫斯基稱非洲淪人質 俄將糧價飆高歸咎西方

俄烏戰爭導致穀物、食用油、燃料和肥料價格飆升，非洲國家在這場仍在升溫的危機中飽受衝擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄烏戰爭導致非洲大陸糧價飆漲，非洲成為這場戰爭的「人質」。

俄羅斯則責怪西方國家，指稱在莫斯科對烏克蘭展開軍事行動後，穀物價格飆升，引發全球性糧食危機疑慮，都要歸咎於西方的「破壞性」立場。

另外，印尼總統兼今年20國集團（G20）輪值主席佐科威（Joko Widodo）將於本月稍晚訪問莫斯科，並與蒲亭會談。

評論人士認為，印尼總統將親自向蒲亭提出俄軍封鎖烏國敖德薩港（Odessa）的問題。烏國是全球最大的小麥、玉米、葵花子油出口國之一。

●俄減供天然氣 丹麥荷蘭啟動因應措施

由於俄羅斯供應天然氣的不確定性，丹麥能源部門20日宣布，已啟動3階段緊急應變計畫的第一步；荷蘭政府也表示，將取消燃煤發電廠的生產上限。

路透社報導，丹麥能源機構表示，目前天然氣供應還不成問題，但呼籲消費者和企業減少消耗；同時表示如果供應中斷，會有緊急計畫因應。

荷蘭政府也說，將取消燃煤電廠的所有生產上限，以因應來自俄羅斯的天然氣供應下降問題。

●台灣捐50萬美元助布查重建 英商議加碼軍援烏國

台灣20日協助飽受戰火蹂躪的烏克蘭布查市（Bucha）重建，外交部長吳釗燮與布查市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，代表台灣政府援贈50萬美元。

對此，曾因為手持AK-47步槍展現抗俄決心而聲名大噪的烏克蘭女議員盧狄克（Kira Rudik）在推特發文感謝。

另外，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）20日召集13家軍工業者舉行會議，商討如何加速軍備研發生產，以利及時提供烏克蘭有助致勝的軍援。

●班史提勒造訪烏國 俄諾貝爾獎得主拍賣獎章援烏

好萊塢喜劇演員班史提勒（Ben Stiller）20日造訪基輔會晤澤倫斯基，他說澤倫斯基號召全球團結起來支持烏克蘭對抗俄軍入侵，盛讚從喜劇演員搖身變成總統的澤倫斯基是「我的英雄」。

同日俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）的諾貝爾和平獎獎章以1.035億美元（約新台幣30.743億元）拍賣出去，所得將造福在俄烏戰爭中流離失所的兒童。









