民進黨駁「侯友宜稱依中央指引」　恩恩3條件符合1項就可派車送醫

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

新北市2歲男童恩恩案，新北市長侯友宜今21日稱是依照「當時」中央的相關規定執行。對此，民進黨發言人黃彩玲表示，根據中央流行疫情指揮中心2011年6月1日公布的「COVID-19緊急救護指引」，只要符合「意識不清、喘或意識困難、持續胸悶胸痛」任一項，就得派車，直接後送至指定醫院，請侯友宜不要曲解中央規定，試圖卸責。

新北市2歲男童恩恩案，「消失的81分鐘」錄音和逐字曝光，直指新北市因為錯誤內規，導致119不能跳過衛生局直接派車，但遲遲無法聯絡上衛生局，最後導致恩恩延誤送醫不幸離世。

黃彩玲表示，根據曝光音檔內容，恩恩媽已經在電話中提到小孩「意識很不清楚」、「全身發紫斑」，恩恩媽媽焦急的哭聲，讓人感到心痛不捨；而恩恩事件也證實侯友宜引以為傲的「防疫派遣中心」，在關鍵時刻絲毫沒有發揮作用。

黃彩玲表示，指揮中心已經說明，當初部長陳時中是從時序資訊來看，但也提到可能有需要檢討改進的地方，請侯市府不要斷章取義指揮中心的話，想要幫自己脫罪，曝光的錄音已經還原事實，所有人聽完錄音檔都感到不可思議，甚至是聽不下去，請侯友宜不要繼續跳針逃避。

黃彩玲表示，侯友宜在疫情以來不斷砲打中央，現在被爆料後，卻推給中央企圖開脫、逼基層演戲、犧牲消防局，這些手段只會持續傷害恩恩父母，同樣也讓新北市民感到寒心。

▼內政部消防署2021/06/01函頒「消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引」。（圖／指揮中心提供）

