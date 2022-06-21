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響應世界難民日！花蓮縣府員工捐1日餐費　292筆近13萬元

▲620世界難民日，花蓮縣政府同仁與台灣世界展望會手比30響應飢餓三十。（圖／世界展望會提供，下同）

620世界難民日，花蓮縣政府同仁與台灣世界展望會手比30響應飢餓三十。（圖／世界展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

6月20日世界難民日，花蓮縣政府響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，今年以「退行世界 即刻救援」為主題，由縣府各局處同仁自發響應捐出一日餐費，募得292筆捐款共12,360元，幫助花蓮特況家庭和難民援助，號召鄉親齊力為受飢餓、戰火、天災、急難等陷入困難的家庭和孩子盡一份心力！

台灣世界展望會市場行銷處邱思芸處長表示氣候變遷、戰火衝突及新冠疫情持續加深飢餓危機，感謝縣府同仁們的善舉，每年在世界難民日，持續關心國內外弱勢兒少與家庭的需要，邀請社會大眾一起支持和關心！

▲620世界難民日，花蓮縣政府同仁與台灣世界展望會手比30響應飢餓三十。（圖／世界展望會提供，下同）

花蓮縣府同仁手舉標語響應飢餓三十1日捐，展望會市場行銷處邱思芸處長（前排左二）致贈感謝狀予花蓮縣政府人事處曾淑芬處長（前排左三）。

截至2020年，有8.11億人挨餓，大於過去五年的總增長人數。糧食不安全造成民眾虛弱消瘦，五歲以下兒童中有45%的人數不幸死亡。消瘦兒童死亡率比營養良好兒童高出11倍。世界展望會透過支持者帶來轉變，去年展望會在29個國家執行365個方案，協助1,200萬人，其中58%是兒童，幫助餵飽將近69萬名五歲以下兒童及近18萬名懷孕婦女，高達89%嚴重營養不良的兒童，透過協助完全恢復健康。在台灣針對特況家庭的緊急需求，提供生活扶助金，陪伴孩子和家人走過低谷，並連結政府與社會資源，集眾人之力撐起脆弱家庭。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疫情期間大家都不容易，疫情改變了人和人之間的距離，許多家庭也面臨生活上、工作上的困難。謝謝縣府同仁們願意持續響應飢餓一日捐的行動，相信當我們願意付出，那些善意總是會回到我們和我們珍視的家人、好友身上。期許縣府是一個有愛、有凝聚力的團隊，我們可以為鄉親、為需要的弱勢多做一點，凝聚眾人的小小力量，讓世界因為有花蓮更好，我們一起努力！

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