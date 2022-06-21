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輪胎行逆子縱火燒死8至親　資深消防員戳破脫罪謊言

上週三晚間，新竹市一間輪胎行發生火災，消防隊獲報後趕到現場搶救。（翻攝畫面）

▲上週三晚間，新竹市一間輪胎行發生火災，消防隊獲報後趕到現場搶救。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

天理難容！新竹陳姓男子長期因金錢及輪胎行繼承問題與雙親發生衝突，上週三再度與父親爆發爭執後，竟購買汽油朝家中潑灑並引燃，導致包含自己的妻小在內、共8名至親命喪火窟。雖然陳嫌辯稱當時只想嚇嚇父親，雙方拉扯時菸頭不慎掉落才釀災，但警方查出，他花600元買了約20公升的汽油縱火，懷疑他根本是想致人於死，意外之說恐怕只是為了獲得輕判的卸責之詞！

上週三晚間10點多，位於新竹市東大路上一家鐵皮屋搭建的輪胎行，突然冒出陣陣火光，赤紅烈焰從屋內竄出的駭人景象，嚇壞附近鄰居，有人趕緊拿起家中滅火器協助滅火，有人則拿出手機記錄現場狀況，錄影畫面中還可隱約聽到火場內傳出幼童不斷哭喊媽媽的聲音。

陳嫌（圖）因與父親發生爭執，竟縱火燒死8名至親，自己也遭燙傷送醫。（讀者提供）

▲陳嫌（圖）因與父親發生爭執，竟縱火燒死8名至親，自己也遭燙傷送醫。

趕赴現場的警方發現，陳姓屋主旁邊還有一名身穿綠色上衣及迷彩褲的男子，他的雙手及後頸也遭燙傷，卻只是一臉木然地看著火場，叫他也不理、沒有任何反應。對於警方的疑惑，陳姓屋主表示，該名男子是他的次子，當晚二人因故發生爭執，不久後，次子竟買汽油回家縱火，警方聽聞立即壓制陳嫌，並將他戒護送醫。

消防局表示，輪胎行是鐵皮搭建，加上木板隔間，才導致火勢一發不可收拾。

▲消防局表示，輪胎行是鐵皮搭建，加上木板隔間，才導致火勢一發不可收拾。

火勢約30分鐘後被撲滅，消防人員進入屋內清查時，在1樓店面右側發現4大4小、共8具已被燒黑、碳化的遺體。罹難者包括陳嫌的母親、妹妹、大嫂、1歲的姪女，還有陳嫌妻子及他分別為7歲、6歲及2歲的兒女。

對於奪走8條至親性命，陳嫌在戒護就醫途中向警方辯稱，當晚與父親爭吵後，買汽油回家潑灑，原本只是想「嚇嚇人」，過程中菸頭不慎掉落地上點燃汽油，才引發大火。

不過，陳嫌的這番說詞，專業消防人員聽了都直斥鬼扯，還說他電影看太多。警方更查出，陳嫌當晚花600元購買約20公升的汽油，質疑說：「想嚇人拿個寶特瓶就可以了吧？明顯是想減輕刑責，甚至脫罪！」

案發隔天，陳父回現場招魂，並打臉次子意外釀災之說，指他故意縱火。

▲案發隔天，陳父回現場招魂，並打臉次子意外釀災之說，指他故意縱火。

本刊調查，陳嫌有竊盜、詐欺、毀損前科，知情人士指出，他因沉迷手機遊戲，經常向父母伸手要錢，另外，陳家的輪胎行因都更讓地價跟著水漲船高，但陳家二老並不同意加入都更計畫，還打算讓長子退役後繼承輪胎行家業，陳嫌自認權益受損很是不滿，認為父母偏心，才會做出瘋狂舉動。

但不管有任何理由，陳嫌購買汽油潑灑，還狠心點燃、引發火勢，結果讓年邁的母親、待嫁的妹妹、大嫂、姪女及自己的妻小皆死於非命，就算倖存的父親及大哥願意原諒他，這種天理難容的罪行，司法也不會輕縱，要讓他為自己的錯誤付出代價！

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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