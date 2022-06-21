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龍巖涉詐騙！狂打「安藤忠雄作品」吸金160億　遭爆是騙局

龍巖集團（圖）推出光之系列靈骨塔，陸續吸金約160億元。

▲龍巖集團推出光之系列靈骨塔，陸續吸金約160億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

龍巖集團10年前與國際建築大師安藤忠雄合作，在新北、桃園、高雄推出「光之系列」頂級靈骨塔，陸續賣出3萬多個塔位，吸金160億元，不過，新北「光之殿堂」、桃園「光之迴廊」卻因環評未過、居民抗爭、法令限制等因素，至今仍拿不到建照；高雄「光之丘」雖有建照，但因預售陰宅違反殯葬法規，也爆爭議。由於建案延宕太久，已陸續傳出糾紛，恐引發骨牌效應。

本刊接獲投訴，指龍巖「光之系列」塔位，公開販售至今已吸金160億，卻處處違法，龍巖上千名業務員，只要賣過光之系列塔位，恐面臨顧客要求退費、公司追討佣金的窘境。

龍巖創辦人李世聰（左2）與建築大師安藤忠雄（左1）為靈骨塔破土。（聯合知識庫）

▲龍巖創辦人李世聰（左2）與建築大師安藤忠雄（左1）為靈骨塔破土。

離職業務員凱文（化名）透露，2012年龍巖販售光之系列時，聲稱5年內會蓋好，但至今仍是空中樓閣，若顧客欲興訟追討，龍巖會私下和解、賠償，以免糾紛浮上檯面，但公司轉頭就向業務追討當年佣金，而這筆錢早就花掉了，無端被強制扣薪，導致許多業務員生計出現問題。

桃園「光之迴廊」靈骨塔預定地因周邊有學校，至今無法取得建照。（翻攝自龍巖官網）

▲桃園「光之迴廊」靈骨塔預定地因周邊有學校，至今無法取得建照。

資深業界人士李經理（化名）透露，新北的「光之殿堂」，賣出將近兩萬個，但新北市政府只核准五千個塔位的建照，桃園「光之迴廊」因為距離富岡國中、小在500公尺之內，除非遷校，否則依照殯葬法，也不可能核發建照，台中「光之映象」因為分公司負責人懸崖勒馬，全數加2％利息退費，處理了九成已銷售塔位，算是安全拆除未爆彈，唯一取得合法建照的高雄「光之丘」，也因預售塔位而違反殯葬法。

龍巖在新北推出「光之殿堂」靈骨塔，每個塔位售價60萬元。

▲龍巖在新北推出「光之殿堂」靈骨塔，每個塔位售價60萬元。

龍巖如何吸金160億？該公司讓業務員告訴客戶，光之系列塔位未來會增值到150萬，現在只賣30到60萬，值得投資，衝著安藤忠雄的名氣，新北60萬元塔位賣了1萬9千多個，吸金115億元；桃園光之迴廊平均售價30萬元，賣出7千多個，吸金24億元；高雄光之丘也是30萬元，賣出7千多個，吸金約21億元，三處加起來，共吸金160億元。

高雄「光之丘」靈骨塔已動工，但因預售塔位，有違反殯葬法規的疑慮。

▲高雄「光之丘」靈骨塔已動工，但因預售塔位，有違反殯葬法規的疑慮。

此外，龍巖還打擦邊球，因為光之系列動工遙遙無期，北部客戶就賣一個已經蓋好的「真龍殿」塔位，再搭配一張「轉換憑證」，未來蓋好可以換安藤忠雄的「光之系列」，藉此規避法令。問題是，一拖10年，少數客戶投資變自用，只好讓骨灰先「暫厝」真龍殿，李經理諷刺道：「在台灣，除了兩位蔣總統，也只有龍巖的客戶必須暫厝」。

前業務員凱文說，龍巖如果讓顧客退費，還會追討業務員的佣金，實在很不合理。

▲前業務員凱文說，龍巖如果讓顧客退費，還會追討業務員的佣金，實在很不合理。

李經理指出，龍巖收的款項均在財報認列收入，但實際並未完成交易，可能違反《會計法》，預售陰宅，更是明確違反殯葬法，明知不可能取得建照還拼命推銷，若爆發邀費糾紛，恐涉詐欺。但「光之系列」搞成騙局，最可憐的，還是上千名業務員，他們多半自己投資或鼓吹親友購買，現在成燙手山芋，被逼得繼續欺騙顧客，或被逼扣薪，夾在顧客與公司間，相當為難，已有資深業務準備循法律途徑自救。

龍巖：爆料不實、一切合法

針對相關投訴，龍巖強調，爆料者陳述內容不實，身為上櫃公司，龍巖向來遵守法律規範，商品銷售及開發計畫一切均依法定程序辦理與執行，此外，龍巖從未以投資立場鼓勵客戶購買，並禁止經銷商業務以投資目的銷售商品。

龍巖表示，爆料者未了解實際狀況就投訴，已嚴重影響正派經銷商的權益，龍巖將進行追查並保留法律追訴權，相關指控都是有心人士刻意抹黑，對於任何誣蔑誹謗、損害公司權益的行為，一經查明將即時採取法律行動，捍衛公司商譽。


【點擊看完整全文】

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