醉男下車2女攙扶遭譏「不能喝別喝」　林森北開打！她勸架被推倒

記者邱中岳／台北報導

5月30日凌晨1時許，3名男子行經中山區林森北路85巷時，見到1名男子酒醉由2女攙扶下車，便出言挑釁「下車還要2個女人扶？不會喝就不要喝」等語，雙方當街互嗆，最後爆發肢體衝突，其中1名女子想勸架也被推倒在地。

▲林男下車由2女攙扶，賴男等3人出言嘲諷，雙方互嗆爆發全武行。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，50歲的賴姓男子等3人，當天凌晨1時許酒後行經林森北路85巷，卻發現林姓男子由2女攙扶下小黃，賴男等人隨即出言嘲諷，並對林挑釁「下車還要兩個女人扶哦？不能喝酒不要喝」；林男聽到後立刻出言反擊，並朝著賴等3人破口大罵，賴男以及同行的李男則是出手毆打林，一旁攙扶林的女子原本想上前勸架，結果無辜遭波及，整個人重摔在地，倒地後還繼續爬起來勸架。

賴、李2人毆打完林男後，立刻逃離現場，警方事後到場發現只剩下林男在場，立刻調閱監視器追查，後續也查獲動手打人的賴、李2名男子，訊後依照妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

▲賴男等3人與林爆發肢體衝突，雙方互嗆演變全武行，女子想勸架反被推倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

賴男等人到案後供稱，當時喝完酒後挑釁林男，但林男也有回嘴嗆人，甚至也有動手打人，但不願提出告訴；警方也呼籲，喝酒應適量並保持理性，切勿因酒後藉故生事端。