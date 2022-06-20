快訊／餘震不斷！花蓮發生規模4.2地震

▲花蓮鳳林發生地震。（圖／氣象局）
記者李宜秦／台北報導
今早9:05發生規模6地震，後續餘震不斷，中央氣象局通報，11:03發生規模4.2地震，震央位於花蓮縣鳳林鎮深8km，最大震度包括花4投1東1。11:04又發生規模4.1地震，震央位於花蓮縣鳳林鎮，深4km，最大震度包括花3。
▲花蓮今日發生多起地震。（圖／氣象局）
【 第061號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年06月20日11時03分08秒
震央位置：北緯23.72° 東經121.5°
震源深度：8.4公里
芮氏規模：4.2
相對位置：花蓮縣政府南南西方 32.3 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：磯崎
3級：水璉
2級：光復、西林
1級：鹽寮、銅門、紅葉、花蓮市、西寶
● 南投縣地區最大震度1級
1級：奧萬大、玉山
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：東河
【 第062號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年06月20日11時04分26秒
震央位置：北緯23.72° 東經121.5°
震源深度：4.1公里
芮氏規模：4.1
相對位置：花蓮縣政府南南西方 32.8 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：磯崎、光復
2級：水璉、西林
1級：鹽寮、銅門、紅葉、花蓮市
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