午後3地變天　雨區擴大時間曝

▲午後注意雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（19日）午後因熱力作用，各地山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨；周一、周二環境吹偏南風，水氣稍增。

氣象局今天清晨對金門縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，今仍受西南風影響，天氣跟周六類似，各地大多為多雲到晴，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後因熱力作用各地山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，清晨低溫普遍來到24到26度之間，白天各地炎熱，高溫均達31到34度，局部地區可能還會更高一些，尤其台東及大台北有局部發生36度以上高溫的機率，東南部有焚風發生的可能。

氣象局說，周一、周二太平洋高壓增強，鋒面北移至長江流域，台灣各地大多為多雲到晴，暖如盛夏；環境吹偏南風，水氣稍增，使東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後要注意中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，周三至周六太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。