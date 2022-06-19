午後雷雨擴大時間曝　颱風季將登場

▲吳聖宇說，展望本周持續都受到太平洋高壓帶來的偏南風影響。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

颱風季將登場！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（19日）表示，周六、周日午後雷雨可能會較為增多，降雨範圍也有機會擴大到平地；有可能要一直等到6月底或7月初，南海到菲律賓一帶，才有機會轉變為比較有利於熱帶擾動發展的環境。

吳聖宇在臉書說，今年梅雨鋒面的影響告一段落後，台灣的天氣正式進入夏天，各地上午大致為晴或多雲天氣，中午過後山區有局部熱對流生長帶來短暫雷陣雨，降雨區域集中在山區為主，平地受影響機會較低，當熱對流發展較為旺盛的時候，仍可能出現局部短時較大雨勢。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，展望本周，目前來看持續都是受到太平洋高壓帶來的偏南風影響，沒有特別的天氣系統靠近，因此預期一整個禮拜都是夏季型的天氣，主要的降雨都來自午後山區的熱對流雷雨。

吳聖宇分析，預期前面幾天高壓勢力較強，午後雷雨相對較少，降雨範圍以山區為主；到了接近周末的時候，因高壓強度稍減弱，午後雷雨可能會較為增多，降雨範圍也有機會擴大到平地。

吳聖宇表示，短時間內，南方熱帶洋面上暫時看不到有明顯的熱帶擾動發展預測，有可能要一直等到6月底或是7月初，南海到菲律賓一帶，才有機會轉變為比較有利於熱帶擾動發展的環境及條件，但實際變化情況仍有待觀察，短時間內還不必擔心會有熱帶擾動或是颱風出現的情形。