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政院火速反擊「帶頭輕忽疫情」　蔣萬安再嗆蘇貞昌：防疫都沒批評快

▲▼ 蔣萬安今日前往文山區福興宮參拜 。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲蔣萬安今日前往文山區福興宮參拜 。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨批評行政院長蘇貞昌帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害，行政院發言人羅秉成隨後反擊，「身為一個公眾政治人物之言行應為人表率，任意指摘他人輕忽疫情的批評，違乎事實，大可不必」。蔣萬安18日再回嗆，政府如果在防疫作為上，能夠像批評一樣的速度，民眾也不用擔心受怕。

蘇貞昌16日於臉書指出，今年染疫患者有 99.6% 都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，而確診數的增幅也逐漸趨緩。對此，蔣萬安不以為然，認為兒童染疫後的影響可能遠超乎預期，昨批評蘇貞昌身為全國最高行政首長，不應該帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害。

▲▼ 蔣萬安今日前往文山區福興宮參拜 。（圖／蔣萬安辦公室提供）

行政院發言人羅秉成隨後回應，指揮中心每日召開記者會或發布新聞稿，公布疫情發展狀況及相關防疫資訊，公開透明，盡心盡力，「沒有任何人會輕忽疫情。」並強調身為公眾政治人物應為人表率，類此任意指摘輕忽疫情的批評，有失偏頗，大可不必。

不過，蔣萬安今日前往文山區福興宮參拜，再次回應行政院的說法。他表示，蘇貞昌有沒有輕忽，市民朋友都有一把尺，疫情爆發到現在，包含快篩試劑、兒童疫苗、口服藥物等，政府都沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，這段期間，如果政府可以接納外界的建議，在防疫作為、反應上能夠像回應、批評一樣的速度，就不會讓多數民眾擔心受怕。
 

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