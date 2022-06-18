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社會 社會焦點 保障人權

獨／新車剛買里程破千...保桿裂輪胎破　自扮柯南發現驚天秘密

▲▼購買媒體試駕車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲消費者購買韓系品牌休旅車疑似買到媒體試駕車。（圖／翻攝自品牌官網）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名消費者去年4月疫情前購買知名韓系品牌的中大型休旅車，因急著購車，他選擇購買車商提供的「展示車」，但買來後卻發現公里數已經1083公里，車商改口稱這是提供給政府測試的「能源車」，但消費者發現，新車有好幾處故障修不好，自己扮「柯南」網搜發現，這台新車疑似被掛臨時牌，借給媒體試駕，但總代理卻遲遲不願正面回應，讓消費者氣炸。

消費者指出，去年3月間，他到韓系車廠的高雄經銷商看車，因自己的舊車已賣，急著買新車，當時業務向他推銷一台北部的「展示車」，宣稱公里數只有45，除了新車優惠外，還可以有3萬元的折扣，因此他開心付款，沒想到卻是一連串惡夢的開端。

▲▼購買媒體試駕車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲消費者網搜發現該車曾借給媒體試駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

消費者說，新車拿到手時，他發現公里數竟然已經是1083，追問之下，車廠才說這是「能源車」，是提供給政府測試新車的油耗用，他勉強接受，但新車一上路就問題一堆，上保險桿出現毀損、輪胎開沒多久就破了兩個，後來USB斷了，後座出風口葉片也破裂，加上碰上去年三級疫情，他來來回回進出車廠多次，讓他身心俱疲，也質疑車廠到底賣給他什麼樣的車？

▲▼購買媒體試駕車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲消費者查出自己的新車曾掛過臨時牌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年二月，消費者向市府消保官申訴，也申請第一次調解，但車廠只推說要由台北總代理來回覆、處理，後來他上網查，才發現自己的車不但曾掛過臨時牌，還疑似曾借給4家媒體測試，他懷疑是否媒體劇烈操駕，才造成車輛的毀損，因此他在五月除了向總代理寄出存證信函，也在網路媒體Mobil 01上PO出整個經過，沒想到總代理「火速回應」要求他下架文章，否則將採取法律行動。

消費者強調，他只是希望給車商給一個說法，誠實告知是否有拿給媒體試駕，再看後續該如何處理，而車商更不應以大鯨魚的姿態，來對付小蝦米的消費者。

對此，賣車給消費者的高雄經銷商表示，當初他們也不知道車子是不是有拿給媒體當測試車或任何狀況？相關的後續處理需要台灣總代理來回覆；《ETtoday新聞雲》致電台灣總代理客服人員，在截稿之前仍未獲得回應。

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