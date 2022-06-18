陸專家要失業年輕人「先去結婚生子」　網傻眼：那你女兒嫁給我

▲攜程董事局主席、人口經濟學家梁建章。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

年輕人出社會找不到工作的情況越來越常見，中國大陸旅遊平台攜程董事局主席、人口經濟學家梁建章近日在一場論壇上給予正在努力找工作的年輕人一些特別的建議，他表示，「如果你短期內找不到工作，那麼就接受更多的教育培訓或者自我培訓，去提升技能水平，然後等待經濟好轉，或者去結婚生子也行。」

梁建章當天出席的是「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」的其中一場活動，面對「對於那些正在努力找工作的年輕人，您有什麼想說的？」的問題，他回應，「也許可以接受更多的教育？我認為這應該是就業市場的短期波動。」

梁建章進一步指出，「因此，如果你短期內找不到工作，那麼就接受更多的教育培訓，甚至自我培訓，提升技能水平，然後等待經濟好轉，或者去結婚生子也行。」

▼梁建章在活動上的發言受到網友大量討論。（圖／翻攝鳳凰網）



梁建章還說，儘管低生育率、低出生率是一個全球問題，當然也是發達國家的普遍問題，但中國面臨的挑戰最為嚴峻，「因為與其他國家相比，中國養育孩子的成本最高，而且人口基數大，這意味著中國將無法通過移民來解決這個問題。」

梁建章也提到，中國面臨著獨特的挑戰和機會，中國政府需要實施嚴厲的措施，投入大量財政支出來幫助家庭撫養孩子，以扭轉低生育趨勢。

梁建章的發言很快在網路上引起大量討論，許多網友都覺得他已經與世界嚴重脫離，因為沒有工作的情況下連找到對象都很難，更不用說是結婚，「誰想跟一個失業的人結婚？」「我現在沒有工作，你女兒要嫁給我嗎？」「這些教授是從天上下凡來的嗎？大白天說甚麼夢話。」