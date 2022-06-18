2男1女摩鐵開毒趴　警上門驚見剛上映「侏儸紀公園」毒咖啡包　

▲蘆洲2男1女在汽旅辦毒趴，被警方查獲，驚見近期剛上映「侏儸紀公園」毒咖啡包。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市24歲黃姓男子14日凌晨，與連男、黃女相約至蘆洲區中正路某間汽車旅館開毒趴，3人徹夜狂歡，當日中午，警方到場臨檢聞到濃濃K味從房內飄出，警方趁3嫌打開鐵捲門時上前盤搜，警方在房內、車內搜出大量毒品，也搜到近期剛上映「侏儸紀公園」、日本最貴藝術家「村上隆」外包裝的毒咖啡包，警方哭笑不得，詢後將3人依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，黃男14日凌晨找來28歲連男、25歲黃女來到新北市蘆洲區中正路上某家汽車旅館開毒趴，3人徹夜狂歡，抽起K毒煙，當天近中午，蘆洲警方到汽車旅館臨檢，聞到311房飄散出濃濃K毒菸味，三民派出所長黃俊龍按兵不動，先埋伏房外，靜待3人走出。

警方趁3人步出房門上前盤查，當場在311房內、黃男汽車車內搜出163包毒品咖啡包（毛重571.71公克）、K他命15包（毛重33.37公克）及1支K他命香菸（毛重1.17公克）。

▲▼ 警方查獲大量毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

不過，令警方最傻眼的是，嫌犯特別挑了有日本最貴畫家「村上隆」作品及現正上映「侏儸紀公園」的外觀的毒咖啡包，看來3嫌對流行很有見解，警方將黃男、連男、黃女等3嫌帶回偵辦，偵詢時，3人坦承吸食毒品，但否認有販賣，訊後依毒品罪嫌移送3嫌。

▲ 嫌犯還特別挑了有日本最貴畫家「村上隆」外觀的毒咖啡包。（圖／記者戴上容翻攝）

▲黃男（左）連男（中）黃女（右）遭逮。（圖／記者戴上容翻攝）