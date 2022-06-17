福島核災責任歸屬曝光！法院首判「政府無需賠償」　日本全民怒了

▲日本最高法院判定政府對福島核事故無賠償責任。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本福島2011年爆發核災事故至今已過11年，部分災民以「事故改變生活」、「失去家園」為由，集體向日本政府與東京電力公司提出索償。日本最高法院17日就4宗集體訴訟作出統一判決，宣判日本政府無需為福島核事故負責，而所有賠償責任將由東京電力公司一力承擔，引發民眾不滿。

綜合外媒報導，日本福島核事故一案開庭至今已歷經4次審判，法院基本已確認東京電力公司需為本次事故負上責任，責令東電向3700名福島受害居民支付14億日元（約新台幣3億元）的賠償金，不過法院對於日本政府的責任存在分歧。

提起訴訟的災民表示，日本地震調查研究推進部在2002年公佈了地震預測的「長期評估」，日本政府理應可以預測海嘯的到來，但政府並沒有行使其監督權力，導致東京電力公司未及時採取措施應對海嘯，引發福島核事故。

日本最高法院17日指出，襲擊福島第一核電站的海嘯規模比預期來得大，而且方向也與評估不同，即使政府提前做了防護措施，這起事故也難以被避免，因此判定日本政府無需為本次案件負責，而所有賠償將由東京電力公司一力承擔。

法院本次的判決首次釐清了政府在福島核事故中的責任，因此日媒認為，這起判決可能會影響目前在全國進行的其他30宗類似案件。

審判結果宣布後，日本網友紛紛表示不滿，抨擊國家「全身而退」，既不賠償也不承擔責任的行為極其可恥，「當時不斷推進核電廠的建設，現在一出事卻立刻置身事外」、「核電站明明是按國家標準來建造的，現在國家不用負責嗎？」