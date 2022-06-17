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狼若回頭不是報恩就是報仇！一張圖測你的「孤狼」性格程度

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲透過心理測驗，測測你內心的孤狼性格有多少。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

有的人天生個性合群，喜歡呼朋引伴；也有人喜歡獨來獨往，生性有著「孤狼」的性格。日本網站「TRILL」就分享一則心理測驗，透過一張圖來測測你內心的孤狼性格有多少。

看到以下這張圖片，你的第一直覺會覺得是什麼？

▲「孤狼」心測。（圖／翻攝自TRILL）

▲圖中的東西，你認為它是什麼呢？（圖／翻攝自TRILL）

1. 眼睛及嘴巴
2. 蛙嘴造型的錢包
3. 針插包
4. 蜜蜂的頭

1. 眼睛及嘴巴：孤狼性格20%

選擇第一個選項的你，可以在圖中看到人的部分五官，代表你有20%的孤狼性格，你偶爾會有「自己一個人好像無法完成事情」的想法，你會感到焦慮，內心會希望有人可以和你一起完成，這種類型的人，通常在團體之中配合度較高，你會仔細觀察團體的變化，不過有時可能會因為配合度太高，導致你的意見不容易在團體中被看見。

若是你為了配合團體而感到疲勞時，不妨試試與團體活動保持適當的距離，多給自己一些獨處的時間與空間。

2. 蛙嘴造型的錢包：孤狼性格60%

認為是錢包造型的你，孤狼程度稍高，你的腦中總是有一大堆天馬行空的想法，有時會喜歡團體行動，而有時喜歡獨自一人，這都取決於你的心情，不過這類人偶爾會有點自私，你可能希望去主導整個團體，而不是你去配合大家，若無法達成，你寧可選擇獨自行動。

單獨行動並沒有不好，不過你可以多為大家著想，也許在未來的某天你會需要他人的幫助也說不定。

3. 針插包：孤狼性格80%

選擇針插包的你，內心很可能住著一匹孤狼，不喜歡成群結隊，可以一個人做任何事情，可能連獨自搬家也行，你認為一個人更可以輕鬆自在的行動，也不用為了討好別人而心累，因此大多獨處的時候你都是感到自在的。

這類人的內心本就不喜歡去依賴大家，你做的大多數決定都是獨自判斷，而你也做好獨自承擔責任的心理，可能在旁人眼裡你很孤僻，但對你來說卻是最輕鬆自在的模式。

4. 蜜蜂的頭：孤狼性格40%

圖片在你眼中像是蜜蜂的頭，你的孤狼性格只有一些些，內心並沒有打算任何事都獨自行動，但你有自己的節奏，做事都會按照自己的腳步來執行，很有可能在不自覺中成為孤狼，你不喜歡一直處於很匆忙或是等待的情況下，而是喜歡按照計劃行事。

或許你獨自一人時，並不會太在意，因為你的能力，周圍的人可能會想要與你一同共事，偶爾會因旁人的意見影響到你自己的節奏。

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