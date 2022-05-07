兒童確診新冠「橫紋肌溶解」　羅一鈞：病毒感染罕見併發症

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒，兒童染疫數也攀升，也有確診男童在呼吸道症狀緩解後出現橫紋肌溶解症狀。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，橫紋肌溶解是很多病毒感染產生的罕見併發症，大人小孩都會發生，過去多見於B型流感，患者會有大小腿嚴重肌肉痠痛症狀，新冠病毒案例少見，會再持續追蹤。

兒童急診科醫師吳昌騰昨在臉書寫道，該名男童確診時症狀為低燒、流鼻水與輕微咳嗽，5/1確診後在家隔離治療，3天後呼吸道症狀好轉，就在媽媽認為他快康復時，男童卻開始喊「腳痛痛，不想走路」，還一直踮著腳尖走來走去，甚至過了幾個小時，兩側小腿疼痛感覺還是存在，媽媽警覺帶往急診就醫，經抽血檢查才發現肌酸磷酸脢高達2000單位以上，卻認為橫紋肌溶解上身。

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心開放5-11歲兒童接種新冠疫苗，許多家長仍在觀望中。吳昌騰也提到，接種疫苗與染疫是「承擔不同風險」，尊重家長的選擇。

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指揮中心拍板開放兒童接種新冠疫苗，自5/2起已陸續有縣市幫6-11歲學童接種莫德納；首批輝瑞/BNT兒童疫苗77.76萬劑將於5/12日清晨抵台，可供5-11歲兒童接種基礎劑，由於輝瑞已將2000劑實驗品先送來台，屆時疫苗抵台後有望加速封緘檢驗，預計5/20就能發放給各縣市進行校園與社區接種。

而根據指揮中心統計，兒童新冠疫苗開打以來，5/2-5/5累計接種7592劑，其中以新北市1551劑最高、高雄市1408劑次之。5/5單日接種2790劑，也是以新北市618劑最高、高雄市471劑次之。