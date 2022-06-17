陸國潮品牌崛起　NIKE、愛迪達大中華區業績呈現疲軟

▲ 受到疫情衝擊等因素，NIKE、愛迪達大中華區業績呈現下滑趨勢 。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

全球動商品龍頭NIKE、愛迪達在西方市場保持增長，但近年大中華區業績一路下滑，銷售數字頹勢也反映在Q1財報數據。大陸官媒《中新網》報導指出，NIKE、愛迪達斯業績疲軟原因有三點，一是新冠肺炎疫情和供應等方面；二是自去年新疆棉事件，兩大巨頭在大陸市場一直未恢復「元氣」，三是大陸國潮品牌崛起，像是安踏、李寧受到年輕人好愛，都是影響因素。

陸官媒《中新網》報導指出，根據數據顯示，愛迪達日前發布的2022年Q1財報，凈銷售額增長0.6%至53.02億，歸屬於上市公司股東的凈利潤下降13.6%至4.82億歐元，在西方市場保持增長態勢，但大中華區的銷售額同比下降35%。

報導稱，NIKE財報也顯示，大中華區銷售業績出現壓力，第三財季大中華區收入同比下降5.2%至21.6億美元。上一財季，大中華區銷售收入大跌20%至18.44億美元。

▲陸國潮品牌安踏、李寧崛起，受年輕人喜愛。（圖／翻攝 中新網）

知名洋品牌在大中華區業績下滑，主要受到疫情衝擊，還有新疆棉風波，大陸消費者心態抵制至今尚未消彌，同時大陸國潮品牌安踏、李寧積極崛起，都是影響NIKE、愛迪達業績下滑的諸多因素。

報導指出，根據安踏財報顯示，2022年第一季度零售金額與去年同期相比10%-20%正增長；2021年，安踏總營收達493.2億元人民幣，已超越阿迪達斯大中華區45.97億歐元的營收，且與NIKE大中華區82.9億美元營收非常接近。

另外，截至2022年3月31日，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年有20%-30%高段增長。

零售專家、上海尚益咨詢總經理胡春分析，「以前國內運動品牌創新能力不足，款式上也會模仿NIKE、愛迪達等國外品牌，但近年來，國內品牌研發能力大大加強。」

報導也指出，大陸年輕人也不再迷戀「洋品牌」，「國潮」興起，李寧等國內品牌在設計上更加潮流，受到年輕人歡迎。加上國內品牌善於營銷，重點放在電商、社媒等宣傳渠道，這些因素也影想NIKE、愛迪達在大中華區「退步」，國內品牌反超的局面。



