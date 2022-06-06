陸端午收入1109億「本地遊」為主流　29省恢復跨省遊暖身暑假市場

▲端午假期，北京奧林匹克公園內遊客。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸端午3天假期旅遊人次達7961萬人次，收入約258.2億元人民幣（約1109億元新台幣），同比下降12.2%，恢復至2019年同期的65.6%。旅遊業業內人士分析，受限於各地限流政策，端午假期旅遊業出行人次以及旅遊收入下挫，本地游仍佔主流。不過，隨著大陸29個省市逐漸恢復跨省旅遊，對於即將來臨的暑假，旅遊業保持審慎樂觀。

▲上海解封後，民眾趁著端午假期上街休閒購物。（圖／CFP）

《證券日報》報導，端午假期期間，北京、上海民宿市場加速回暖，部分熱門鄉村民宿一房難求，儘管京郊民宿需要按照50%的比例限流接待遊客，但端午假期期間京郊民宿的預訂量已恢復至去年同期的七成；廣東省民宿市場反超去年端午假期，民宿預訂量較去年端午同比增一倍。

大陸旅遊業者表示，「儘管北京地區尚未恢復跨省遊，但隨著北京本地遊恢復，以北京本地為中心的景區景點、酒店民宿能夠陸續恢復正常營業，為北京周邊遊乃至未來跨省業務的恢復注入強心針。」

端午假期前夕，北京、上海地區的旅遊業陸續復工。其中，北京旅遊業昨（5）日收到恢復北京旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務的好消息，北京地區的各類景區、景點、公園被要求「限量、預約、錯峰」，按75%限流開放，較此前要求的50%限流幅度也有所放寬。

大陸某線上旅遊平台數據顯示，端午長線遊已呈現出回暖態勢，訂單量較「五一」假期增長82%，增幅超過了本地旅遊。從《去哪兒》平台端午期間的熱搜程度來看，三亞、成都、重慶、長沙的跨省遊搜索熱度最高，三亞、成都、昆明等地搜索熱度環比前周提升3倍。

小豬民宿公共事務負責人黃偉表示，「暑期前夕，多地恢復跨省遊無疑釋放出積極信號，但對於旅遊業未來長期的預期，仍持謹慎樂觀態度。」