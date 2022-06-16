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100年後還能流傳的「寫作祕笈」！《被討厭的勇氣》作者揭露心法

▲▼寫作業，工作，上班族。（圖／pixabay）

▲古賀史健以「100年後還能流傳」為目的，費時3年寫下《取材．執筆．推敲》。（示意圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

暢銷書《被討厭的勇氣》作者古賀史健編寫、著作書籍超過93冊，在全球累積銷售超過1300萬冊，他有感於許多優秀的創作者，常在無人傳承的情況下，知識、技術與經驗便「隨著他們的消失而消失」，就像「獨門醬汁」逐漸失傳，因此他以「100年後還能流傳」為目的，費時3年寫下《取材．執筆．推敲》。

古賀史健費時3年將寫作新法整理成《取材．執筆．推敲》，從原理、原則、心態、技術，到架構設計與解析，帶領讀者掌握書寫「真正的核心」。從「取材」、「執筆」、「推敲」三大面向告訴讀者寫作的核心、完成作品前要經歷的所有過程、想透過文字傳遞訊息時應具備的能力，是如今繁體中文版由究竟出版。

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他表示，自己以一名取材者的身分，採訪了「寫手古賀史健」，傾聽他所思考的「取材、執筆與推敲」、向他提出許多問題並用心理解。要求他具體說明抽象的內容，辨識出與其他事物的相似處後，再找到貫穿所有道理的主軸，最後負責翻譯與解讀這些內容。

他也分享，越優秀的創作者，越傾向離開組織、成為自由工作者，走向沒有上司、前輩、下屬和後進的獨行之路，成就也會更傑出。可惜的是，他們長期以來累積的知識、經驗、技術和人脈，將在無人傳承的情況下，「隨著他們的消失而消失，有如配方不明的獨門醬汁就這樣失傳⋯」。
 
古賀史健分析，因為這些優秀創作者，根本沒有必須將知識與技術傳承下去的下屬或後進；一旦缺乏傳承（提攜後進）的迫切需求，也不會特地透過文字或語言系統化整理自己的工作成果。因此，大多數創作者在繁花盛開的榮景過後，就在未留存種子的情況下銷聲匿跡了。 

他自己也在2015年成立了株式會社batons（意為接力棒），不同於出版社或編輯顧問公司，這是一家專屬寫手的「寫手公司」。公司內有分屬不同世代的寫手，藉由彼此的往來互動繼承前輩的知識見聞，達到「傳承接棒」的目的。

▲▼暢銷書《被討厭的勇氣》作者古賀史健費時3年寫下《取材．執筆．推敲》。（圖／究竟出版）

▲暢銷書《被討厭的勇氣》作者古賀史健費時3年寫下《取材．執筆．推敲》。（圖／究竟出版）

後來他希望成立一所能提供更多交流互動、培育更多「寫手的學校」，卻面臨缺乏教科書。因此他決定創作一本「給下一代寫手」的教科書，而且是就算當成一般讀物，也能兼顧趣味性的書。

他表示，「我竭盡筆力到自認為再無可寫的地步；相信即使10年或20年後再讀，我依然會打從心底認同本書內容。甚至覺得它已成為一本沒有遺憾、值得我誇耀一生的書。」

出版社也提到，不論身為文字工作者、多媒體創作者、編輯，或從事企畫、溝通相關工作，這本書都能幫助你更準確地傳達資訊、製作出更符合受眾需求的作品；凡是想透過文字與訊息傳遞改變自己或世界的人，這本書就是為你而寫的。

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