林右昌選新北對決侯友宜？　林錫耀：大家聽了都有想像、期待

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨新北市議員參選人卓冠廷點名基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安參選新北市長，對決侯友宜一事，民進黨秘書長林錫耀16日參加基隆市博覽會，在林右昌陪同下受訪時說，這件事還沒有談過，但大家聽了都有這樣想像跟期待。

民進黨在新北市長選戰上，一直找不到適合人選能夠對戰強敵侯友宜，起初傳前交通部長林佳龍會是可能人選，不過他最終沒有意願，志在爭取台北市長的提名；而近日又傳出英系與蘇系同意考量立委羅致政參戰。

不過，身為林佳龍子弟兵的卓冠廷則建議，可以由林右昌、潘孟安來參選新北市長。對此，林錫耀16日下午出席基隆市博覽會時，在林右昌陪同下接受媒體訪問時，被問及「林右昌參選新北市長」一事，他說自己跟林右昌過去在黨部是同事，今天看基隆這七年多，真的整個大翻轉，代表民進黨執政、品質保證。

林錫耀說，基隆是很好的典範，林右昌選新北他還沒有談過，但是大家聽了都有這樣的想像跟期待。他強調，民進黨很多縣市長是民進黨的寶貝，也是台灣的資產，相信未來絕對很期待也珍惜他們。

至於林右昌被問及參選新北市長一事，他則僅以「把基隆市政做好」一句話回應，其他並未多談。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）