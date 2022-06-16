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網路犯罪最常見「10組密碼」　免費工具1秒能破解

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲調查盤點網路犯罪容易破解的密碼。（圖／CFP）

記者陳俐穎／綜合報導

調查網站Digital Shadows發布一項新研究，盤點全球密碼洩露的狀況，發現網路犯罪市場中流通的用戶名和密碼組合超過 240 億個，而其中許多用戶的帳號都被反覆盜用，也羅列出了最容易被盜用的幾組密碼。

Digital Shadows 發現，在 50 個最常用的密碼中，有 49 個可以通過犯罪論壇上常見的工具在一秒鐘內破解，這些工具通常免費或低價就可以使用。報告指出，大約 0.46% 的密碼是 123456，幾乎每 200 個密碼中就有一個。常用的鍵盤組合如「qwerty」或「1q2w3e」，也是容易破解的密碼，此外還有123456789、12345、password、DEFAULT，000000、111111、123123等。

報告中也提到，如果用戶在基本密碼中添加「特殊字符」（例如 @# 或 _）會使破解密碼所需的時間增加大約 90 分鐘。添加兩個特殊字符導致離線破解時間大約為 2 天 4 小時。

根據Digital Shadows的實際測試，London1984、London_1984、@London_1984等三組密碼進行實測，發現暴力破解的情況下，London1984需要 3.6 萬次，若加入特殊符號「_」破解次數變為 5316 萬，最後擁有兩個特殊符號的「@London_1984」則需要 18 億次。也就是說讓帳號越長並且擁有特殊符號可以降低被盜用機率。

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