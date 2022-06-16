帶小孩放電！兩廳院串聯科教館、史博館　「館館手牽手」7月登場

▲兩廳院、科教館、史博館三大場館首度合作「館館手牽手」，設計多元活動適合親子族共遊。（圖／兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

暑假到來，家長們也開始搜羅要帶小孩去哪放電，國家級三大場館首度合作「館館手牽手」，由兩廳院、科教館、史博館串聯，設計多元共融的工作坊、展覽、展演、體驗活動，為親子搭起跨領域知識的橋樑，7月9日～7月31日連續4個週末，適合親子族共遊！

兩廳院自2018年發起「館館好朋友」館際合作社群平台，整合各場館精心設計的親子活動，廣受家長喜愛；今年嘗試將資訊平台共享概念進階為「館館手牽手」合作，以共同主題延伸，探索表演藝術、科學與歷史人文的跨領域連結。

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▲科教館《鳥類的隱形殺手—窗殺》工作坊以生活周遭暗藏的鳥類隱形殺手「透明的玻璃窗戶」，認識「窗殺」議題。（圖／科教館）

此次串聯國立臺灣科學教育館、國立歷史博物館合作，以「多元，共融」為主題，總計規劃12場活動、2場展覽，讓孩童們在不同生態及文化領域中，可以認識以及學習如何尊重每個人獨一無二的珍貴特質。

「館館手牽手」系列活動，兩廳院以表演藝術為核心，推出小型展演、工作坊及展覽，其中《一直打開・穿梭草原上的門》呈現演出，匯集今年4月至6月親子工作坊孩子們合力產出的故事片段腳本，由專業講師及劇場表演者詮釋孩子們的想像。

▲兩廳院《100種不一樣》親子展覽結合豐富館藏和國外案例，7月9日起開展。（圖／兩廳院提供）

《禮物》親子工作坊引導親子間透過遊戲彼此合作與相互理解，找到人與人之間相處的方法；《100種不一樣》親子展覽，則結合表演藝術圖書館豐富館藏，透過國內外戲劇參與的案例分享，發掘表演藝術如何潛移默化，引導孩子接受差異，以更開闊的視角擁抱這個充滿不一樣的世界。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「館館手牽手」跨館際活動的特色，在於以主題策展方式，讓孩子可以學習到科學、歷史、人文及表演藝術等不同領域與面向的知識，今年特別感謝遠雄文教公益基金會支持兩廳院倡議親子議題，讓多元概念以不一樣的方式融入親子教育。

▲國立歷史博物館推出全新版本《Creative Boom！紅色寶盒─小鬼》，量身設計以「跨域學習」與「多元理解」為主題核心的活動。（圖／國立歷史博物館）

首度加入串聯行列的科教館，由生物多樣性的角度出發，推出一系列工作坊、講座及實驗劇場，包括《鳥類的隱形殺手—窗殺》工作坊，以生活周遭暗藏的鳥類隱形殺手——透明的玻璃窗戶，認識「窗殺」議題，並一起動手妝點最友善環境的窗紗。還有《共饗 塑界—生物多樣性實驗劇場暨塑食工作坊》、《消失的淺山精靈—石虎》講座、《找家：回到人與萬物共存的希望星球》展覽等。

而國立歷史博物館，推出廣受大小朋友歡迎的《紅色寶盒》，量身設計針對「跨域學習」與「多元理解」的全新版本，從館藏國家重要古物溥心畬的《鍾馗馴鬼冊》出發，以歷史文化連結表演藝術和科學實驗。包括跟著鍾馗和小鬼們的繪本圖卡講故事、操作眼見未必真實的科學實驗、動手玩紅色記憶的創意等。「館館手牽手」活動及報名辦法詳見網站。



▲兩廳院、科教館、史博館三大場館首度合作「館館手牽手」，設計多元活動適合親子族共遊。（圖／兩廳院提供）