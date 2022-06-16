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大陸 大陸焦點 特派現場

陸天氣異象！珠海百年天文大潮　煙台驚見「超大金箍棒雲」

記者任以芳／綜合報導

夏天來臨，大陸南北各地出現天氣異象。北方山東煙台近日也出現天文奇景，漁民在海上發現孫悟空金箍棒的「滾軸雲」，十分罕見，被稱為「世界九大奇雲」之一。廣東珠海昨15日遭遇百年一遇天文大潮，珠江潮位白天全面超警，廣州市中心一度出現最高超警1.1米的高潮位，部分地區車潮甚至泡在水裡無法動彈。

▲▼山東金箍棒雲、世界就大奇景雲之一滾軸雲、珠海百年一遇天文大潮 。（圖／翻攝 新京報我們視頻、央廣網、）

▲珠海遇到百年一遇天文大潮 。（圖／翻攝 央廣網）

廣東珠海昨發生百年一遇的天文大潮。受西北江、流溪河洪水下泄及天文大潮共同影響，珠江潮位持續上漲，江水漫上部分沿江路面，出現「水浸街」景象。大雨來得突然，廣州部分地區隧道也積水。

珠江潮位白天全面超警，廣州中心城區一度出現最高超警1.1米的高潮位。珠江廣州段市中心也出現最高潮位，水位過安全警示牌。潮水漫過人行道，街上車輛只能緩慢行駛。廣州政府全力應對暴雨影響，截至15日晚，尚無人員傷亡消息。

5月中下旬以來，廣州處於下雨模式，不少網友戲稱「廣州的天是漏了嗎？」廣州當地防汛部門也再三提醒，目前正處於「龍舟水」關鍵期，受新一輪強降雨影響，珠江潮位未來三天將全面超警戒線。

▲▼山東金箍棒雲、世界就大奇景雲之一滾軸雲、珠海百年一遇天文大潮 。（圖／翻攝 新京報我們視頻、央廣網、）

▲山東煙台出現「金箍棒雲」，世界九大奇雲之一的滾軸雲。（圖／翻攝 新京報我們視頻）

大陸南方出現天氣異象，「煙台近海出現滾軸雲」也成為山東這兩天關注焦點。一開始發現天文異象的是長島南隍城島漁民肖作恒，隨手在抖音號@南隍城島野生海產品發布滾軸雲的影片，並配文「今日海島，極少見的雲，宛如金箍棒」，影片一下子被瘋狂轉載，不少網友好奇詢問這是怎麼形成的。

肖作恒接受媒體採訪時說，「我從未見過這樣景象。」那天是13日早上五點多，他跟著漁民一起出海撈海參，看見神奇景象，海上天空漂浮著長條形狀的雲，非常粗壯像是西遊記裡孫悟空的金箍棒。

滾軸雲大約持續了十多分鐘的時間，肖作恒說，「滾軸雲出現前雖是晴天，但伴隨著雷電，滾軸雲出現沒多久，天色就暗了下來，海面刮起大風，浪也很大，船晃得厲害，我們回岸上避險。」

「世界九大奇雲」之一的滾軸雲怎麼產生的？煙台市氣象台首席預報員林曲鳳介紹，滾軸雲非常難觀測，形成跟大型雷暴有關係，一般出現在減弱消散的雷暴雲體外圍，主因是高空下沉擴散的冷空氣遇到外側的暖濕氣流時，暖濕氣流被很快被抬昇，冷暖空氣共同作用形成一個大型帶狀雲軸。

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