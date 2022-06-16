「姊怎麼又是你」桃園婦再次遭假親友詐財　警及時攔阻匯款

▲警方到銀行赫然發現又是鄒婦遭詐騙。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名50歲鄒姓婦女接到假冒朋友的電話表示因開刀住院無錢繳納，鄒女遂至銀行要匯款4萬元到對方提供帳戶，行員發覺有異通報警方，員警赫然發現竟是在上月前往銀行三次要匯款投資虛擬貨幣的鄒女，經向其勸說此為詐騙集團常用之假冒親友真詐財詐騙伎倆，並請她再次確認後打消滙款念頭。

▲▼經員警勸說鄒婦才打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員莊宗諭、古家杰14日11時許擔服巡邏勤務，接獲派案轄內介壽路一段銀行行員報案稱有疑似遭詐騙案件，隨即趕往現場處理，發現竟是上個月6日前往銀行三次要匯款投資虛擬貨幣，從事清潔工的鄒姓婦人，當時警方一直勸說，但鄒婦還是執意要匯款，而且還去不同銀行三次，還好銀行行員機警通報警方，最後通知家屬前來告知她遭詐騙，這才保住鄒婦的30萬元。

鄒姓婦人向員警表示，接到一位20多年未見邱姓友人的朋友電話，稱邱姓友人因經濟困難住院開刀需要一筆費用，只是4萬元又不是10萬元，於是便至銀行匯款。員警了解狀況後便告知鄒婦此為典型的「假冒親友借錢」之詐騙手法，更請鄒婦與邱姓友人再次確認後才知遭詐騙取消匯款。

四維派出所副所長黃信銘表示，「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」是常見的詐騙手法，近日詐騙集團會隨機加好友，再打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙。警方呼籲民眾如遇到疑似詐騙案件，務必掛上電話並多方查證，亦可撥打110或165反詐騙專線查證。