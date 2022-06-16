還我20萬！三重男凌晨街頭放煙火討債　警逮4人「車上查安毒」

▲三重男子為了追討20萬元債務，竟當街施放煙火。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區1名男子為了催討20萬元的債務，16日凌晨0時許，找來3名友人，拿著高空煙火跑到重陽路一段一棟民宅前施放，巨大爆炸聲驚動約100公尺外的派出所警員，立即跑出來將男子一行人的座車攔下，並在車上查獲安非他命、吸食器與毒咖啡包，全案將依社會秩序維護法、毒品等罪嫌送辦。

▲警方獲報到場，將放煙火的4人全數帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，劉姓（30歲）男子案發時開著白色轎車，載著林姓女子（25歲）、謝男（29歲）、黃男（24歲）等人，到重陽路一棟民宅前停下，隨後下車當街施放高空煙火，煙火的光芒及爆炸聲驚動附近住戶，100公尺外的光明派出所警員發現後迅速跑出，在附近民眾指認下，攔下準備開車逃跑的劉男等人。

劉向警方供稱，是為了找避不見面的廖姓友人，找他催討積欠的20萬元債務，才會拿煙火去他家樓下施放，警方搜車後，在車內及成員身上查獲安非他命2.51公克、2組吸食器及1包毒咖啡包，全案將依違反《毒品危害防治條例》及《社會秩序維護法》送辦。

▲警方在車上查獲安非他命、吸食器、毒咖啡包等物。（圖／記者游宗樺翻攝）