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兒童第二劑BNT下週三開打！莫德納縣市安排妥就可打

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

5~11歲兒童新冠疫苗兩劑間距確定縮短為至少4週，外界關心何時開始接種，中央流行疫情指揮中心今日說明，莫德納依據縣市規劃，完成就可以按照時程開打，至於兒童BNT第二劑預定6/22開打，詳細時程看地方政府規劃再自行公布。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議10日召開，指揮中心公布，經專家討論決議5~11歲兒童新冠疫苗兩劑間隔，從12週縮短為間隔4-8週以上，建議兩種疫苗打同一廠牌；醫護人員可評估自身風險及意願後接種第二次追加劑（第四劑），和前一劑間隔5個月。

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▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒童BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

國內目前通過兒童可使用疫苗有兩種，分別是6~11歲可打的半劑量莫德納以及5~11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥日前表示，莫德納疫苗5月2日開放接種，5月30日就已經超過4週，至於輝瑞疫苗5月25日開打，滿4週時間為為6月22日，但是考量行政流程，例如同意書與學校地點時程安排等，估計要兩週準備時間，最快6月下旬可接種。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（15）日說明，兒童疫苗已經昨天有發文，莫德納依據縣市規劃，完成就可以按照時程開打，沒有一起起跑時間，至於兒童BNT第二劑預定6/22開打，詳細時程看地方政府規劃，再自行公布。

至於第一類接種對象醫事人員（含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）第二次追加劑，羅一鈞表示，已經發文，從6/13開始可以接種，詳細時間則是依據醫療院所辦理。

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